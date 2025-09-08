München (ots) -
Alles auf Joyn ... wächst! Die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 steigert ihre Nettoreichweite (Z ab 3) im August um 88,9 Prozent und erreicht 8,7 Millionen Zuschauer:innen. Die Video-on-Demand-Nutzung wächst um sehr starke 82 Prozent (Gesamtwachstum der Watchtime: 51 Prozent).*
Top-Format des Monats und klarer Wachstums-Treiber im August ist die SAT.1-Realityshow "Villa der Versuchung", ebenfalls äußerst stark das Joyn-Original "Good Luck Guys" sowie die Serien "Spreewaldklinik" und "Die Landarztpraxis".
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.09.2025; Joyn: internal Data. (05.09.2025);
*alle Werte im Vorjahresmonatsvergleich.
Pressekontakt:
Eva Gradl
CvD Communications Joyn
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127
eva.gradl@seven.one
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6112986
Alles auf Joyn ... wächst! Die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 steigert ihre Nettoreichweite (Z ab 3) im August um 88,9 Prozent und erreicht 8,7 Millionen Zuschauer:innen. Die Video-on-Demand-Nutzung wächst um sehr starke 82 Prozent (Gesamtwachstum der Watchtime: 51 Prozent).*
Top-Format des Monats und klarer Wachstums-Treiber im August ist die SAT.1-Realityshow "Villa der Versuchung", ebenfalls äußerst stark das Joyn-Original "Good Luck Guys" sowie die Serien "Spreewaldklinik" und "Die Landarztpraxis".
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.09.2025; Joyn: internal Data. (05.09.2025);
*alle Werte im Vorjahresmonatsvergleich.
Pressekontakt:
Eva Gradl
CvD Communications Joyn
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127
eva.gradl@seven.one
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6112986
© 2025 news aktuell