DAX legt zu, RWE punktet mit Milliarden-Transaktion

Zum Wochenauftakt präsentiert sich der deutsche Leitindex in robuster Verfassung. Der Markt signalisiert eine klare Aufwärtsbewegung, während auch die US-Indikationen freundlich starten - wenn auch mit etwas weniger Schwung. Anleger richten den Blick auf frische Konjunkturdaten und Unternehmensmeldungen, die den Takt für die neue Handelswoche vorgeben.
Makroökonomischer Überblick:
Die deutsche Handelsbilanz für Juli fiel mit einem Überschuss von 14,7 Milliarden Euro geringer aus als im Vormonat. Ausschlaggebend war ein stärkerer Rückgang der Exporte (-0,6 %) gegenüber den Importen (-0,1 %). Aus China kamen dagegen positive Signale: Die Handelsbilanz weitete sich im August auf rund 102 Milliarden US-Dollar aus, gestützt von robusten Exporten und einer dritten Wachstumsserie in Folge bei Ein- und Ausfuhren.
Im Fokus:
RWE: Die Aktie startet fester in die Woche. Grund ist ein milliardenschwerer Deal: RWE bringt seinen 25,1 %-Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion in ein Joint Venture mit Apollo ein. Der US-Investor zahlt 3,2 Milliarden Euro, um den Netzausbau zu finanzieren. RWE behält die operative Kontrolle, der Abschluss ist für das vierte Quartal 2025 geplant.
Mercedes-Benz: Ebenfalls leicht im Plus zeigt sich der Autobauer. Auf der IAA Mobility in München feiert der neue vollelektrische GLC Premiere - ein Schlüsselmodell im Kampf um Marktanteile in China. Trotz Preisdruck setzt Mercedes auf Premiumpositionierung und technologische Differenzierung, um verlorenes Terrain im E-Segment zurückzugewinnen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG6JBH
|21,03
|25867,362959 Punkte
|14,39
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FYJ
|6,42
|23153,783303 Punkte
|37,82
|Open End
|Baidu Inc.
|Bull
|UG5ATZ
|2,69
|77,508872 USD
|3,15
|Open End
|Baidu Inc.
|Bull
|UG8P9C
|3,1
|72,624747 USD
|2,76
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B37
|12,08
|22566,554357 Punkte
|19,81
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2025; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Call
|UG873P
|0,76
|24000,00 Punkte
|92,91
|12.09.2025
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|HD4PCZ
|1,20
|240,00 USD
|8,43
|17.12.2025
|Broadcom Inc.
|Call
|UG2W8T
|3,13
|330,00 USD
|5,41
|14.01.2026
|Banco Santander S.A.
|Call
|UG208M
|1,76
|6,50 EUR
|4,49
|17.12.2025
|Intel Corp.
|Call
|UG1R4C
|1,61
|40,00 USD
|9,83
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2025; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Sanofi S.A.
|Long
|UG3UPP
|3,88
|53,034235 EUR
|3
|Open End
|RWE AG
|Long
|HC15ZA
|3,68
|23,361747 EUR
|3
|Open End
|Caterpillar Inc.
|Long
|HD36E6
|10,68
|282,29304 USD
|3
|Open End
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Long
|HC33BW
|21,69
|31,233495 EUR
|3
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG1ZDR
|1,20
|36,851292 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2025; 09:45 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen