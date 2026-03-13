Die RWE-Aktie befindet sich seit letztem Jahr in einem steilen Aufwärtstrend und liegt wieder auf dem Niveau von 2010. Am Freitag gewinnt sie aktuell +3,2% und steht bei 57,10 €. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Besser abgeschnitten als erwartet Der Konzern gibt sich mit den am 12. März veröffentlichten Geschäftszahlen zufrieden und hält sie für besser als erwartet. Besonders gut verlief der Handel mit Energie. Trotz einer deutlich höheren Stromerzeugung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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