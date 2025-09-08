Der Schweizer Konzern tritt damit in den Markt für Regelenergie und Systemdienstleistungen in Deutschland ein. Südvolt hat ein zertifiziertes virtuelles Kraftwerk aufgebaut, das sowohl Primärregelenergie als auch Sekundär- und Tertiärregelleistung für alle vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber bereitstellt. Die BKW AG hat den deutschen Flexibilitätsanbieter Südvolt GmbH übernommen. Die Akquisition stehe im Zusammenhang mit der Strategie "Solutions 2030" und soll für einen beschleunigten Eintritt in den deutschen Markt für Regelenergie und Systemdienstleistung sorgen, teilte das Schweizer Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
