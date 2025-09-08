Rüsselsheim/München (ots) -- Neues Opel-Concept Car-Kapitel: Corsa GSE Vision Gran Turismo live vor Ort und erstmals in Gran Turismo 7 erlebbar- Jetzt bestellbar: "Mit dem Opel Mokka GSE bringen wir Rallye-Feeling auf die Straße."- Opel Mokka GSE Rally: Erstes nach FIA-eRally5-Reglement entwickeltes FahrzeugKombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP[1]: Energieverbrauch 18,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.Kombinierte Werte für Opel Grandland Electric AWD Ultimate gem. WLTP1: Energieverbrauch 17,8-18,0 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A."Wir erfinden Opel GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen 'all in'. Wir steigern die Performance weiter und heben den elektrischen Fahrspaß auf das nächste Level!" Mit diesen Worten kündigte Opel CEO Florian Huettl die Weltpremieren auf der heutigen Opel-Pressekonferenz der IAA Mobility an. Im Zentrum: die atemberaubende Studie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo - das erste Konzeptfahrzeug von Opel, das die digitale und die reale Welt miteinander verschmelzen lässt - und der neue Opel Mokka GSE. Mit dem ab sofort bestellbaren Serien-Boliden bringt Opel batterie-elektrisches Rallye-Feeling für die Kunden auf die Straße. Er basiert auf dem Opel Mokka GSE Rally, der ebenfalls auf der IAA Mobility zu sehen ist, und kommt damit direkt aus dem professionellen Motorsport.Vision der GSE-Zukunft: Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo"Unser jüngstes bahnbrechendes Konzeptfahrzeug aus Rüsselsheim stellt die Vision für unser GSE-Label dar. Es bringt zwei Ikonen zusammen - unseren Bestseller Corsa und den weltweit führenden Rennsimulator Gran Turismo 7. Der Corsa GSE Vision Gran Turismo ist greifbar. Sie können ihn erleben und damit virtuell Rennen fahren", kündigten Opel CEO Florian Huettl, Marketingchefin Rebecca Reinermann und Designchef Mark Adams bei der heutigen Weltpremiere an. Damit präsentiert Opel eine Studie, die 60 Jahre nach dem legendären Experimental GT erneut in die Geschichte eingehen wird. Denn sie begeistert Motorsport-Enthusiasten genauso wie Gaming-Fans. Dies liegt zum einen an ihrem vom Team um Designchef Mark Adams entwickelten visionären Design und ihren Kenndaten: 588 kW (800 PS) Systemleistung, 800 Newtonmeter Drehmoment, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,0 Sekunden und 320 km/h Spitze sprechen für sich. "Der Corsa GSE Vision Gran Turismo ist unsere Vision der GSE-Zukunft - und noch mehr", so Adams. Zum anderen ist der Corsa GSE Vision Gran Turismo das erste Concept Car von Opel, das schon in Kürze alle selbst erleben und erfahren können - in Gran Turismo 7."Unsere GSE-Philosophie basiert auf drei Säulen: Race, Drive und Play. Der Corsa GSE Vision Gran Turismo 7 erweckt 'Play' und damit unser nächstes GSE-Kapitel zum Leben - spannend, fesselnd und für JEDEN erlebbar", fügte Rebecca Reinermann hinzu.Race and Drive: Opel Mokka GSE Rally und Opel Mokka GSEWelche Fahrzeuge ab sofort die ersten beiden Säulen der neuen GSE-Philosophie mit Leben füllen, auch daran ließen die Verantwortlichen keinen Zweifel: Der Opel Mokka GSE Rally wurde als vollelektrisches Rallyefahrzeug der nächsten Generation fürs professionelle "Racing" entwickelt - sein Serienpendant Mokka GSE wird den Kunden ein unvergleichliches "Drive"-Erlebnis auf der Straße ermöglichen. Und das Beste: Der 207 kW (281 PS) starke Serien-Stromer Mokka GSE ist mit dem heutigen Tag bestellbar. Er startet als attraktives Leasing-Angebot ab 399 Euro monatlicher Leasingrate[2]. Darüber hinaus können die Kunden selbst entscheiden, ob sie den neuen Straßen-Sportler künftig leasen, kaufen oder im monatlichen Abo fahren möchten.Opel Grandland Electric: Schon bald mit rund 700 Kilometer Reichweite (WLTP[3])Ein weiterer Opel-Star der diesjährigen IAA Mobility ist das Top-of-the-Line-SUV Opel Grandland. So können die Besucher den neuen Grandland Electric AWD (All Wheel Drive) vor Ort genauer unter die Lupe nehmen. Der erste Elektro-Allradler der Marke hält eine Systemleistung von 239 kW (325 PS) und ein maximales Drehmoment von 509 Newtonmetern bereit. In der bereits bestellbaren Ultimate-Variante kann das in Deutschland entworfene, entwickelte und gebaute SUV bis zu 489 Kilometer (WLTP3) ohne Ladestopp zurücklegen; weitere Ausstattungsvarianten mit bis zu 501 Kilometer Reichweite (vorläufiger Wert gemäß WLTP3) folgen. Damit nicht genug: "Schon bald werden wir eine vollelektrische Grandland-Variante mit bis zu rund 700 Kilometern Reichweite (vorläufiger Wert gemäß WLTP3) auf den Markt bringen", sagte Opel CEO Huettl.Opel ist auf der IAA Mobility in München bis zum 14. September an zwei Standorten (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/omg-gse-die-opel-auftritte-auf-der-iaa-mobility-2025) vertreten. So können Journalisten und Fachbesucher die Marke auf dem IAA Summit-Stand B20 in Halle B3 des Messegeländes erleben. Die breite Öffentlichkeit kann die Opel-Fahrzeuge sowie den innovativen Open Space-Stand OP340 ab 9. September am Odeonsplatz besuchen. Außerdem wird der Opel Mokka GSE Rally auch auf dem ADAC-Stand KP195 am Königsplatz in der Münchener City zu sehen sein.[1] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.[2] Beispiel-Kilometerleasingangebot für Opel Mokka GSE, Elektromotor 207 kW (281 PS) mit Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung; Leasingsonderzahlung 0,00 EUR; Laufzeit (Monate)/Anzahl der Raten: 48; Laufleistung 10.000 km/Jahr; Fahrzeugpreis 47.300,00 EUR. Ein unverbindliches Privatkunden-Kilometerleasingangebot (Bonität vorausgesetzt) der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg. Alle Preisangaben verstehen sich inklusive Umsatzsteuer. Abrechnung nach Vertragsende: Abgerechnet werden Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie ein Ausgleich für ggf. vorhandene Schäden. Überführungskosten sind im Leasingangebot nicht enthalten und separat an den ausliefernden teilnehmenden Opel-Partner zu zahlen. Angebot gültig vom 08.09.2025 bis 30.09.2025. Nur bei teilnehmenden Opel-Partnern.[3] Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung. Ausstattungsvariante mit bis zu 501 km und Grandland Electric-Variante mit bis zu rund 700 km Reichweite noch nicht erhältlich.