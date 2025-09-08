162 Meter mit 1,02 g/t Gold: Sitka Gold erweitert Goldentdeckung im Yukon mit starken Bohrergebnissen!

Anzeige / Werbung

Sitka Gold Corp. (TSX-V: SIG; FSE: 1RF; OTCQB: SITKF) hat weitere starke Bohrergebnisse aus seinem RC-Goldprojekt im Tombstone Gold Belt im Yukon vorgelegt. Das Unternehmen erweitert stetig den Umfang seiner Entdeckung in Rhosgobel, wo breite Abschnitte mit Goldmineralisierung, die an der Oberfläche beginnen, auf die mögliche Entstehung eines bedeutenden neuen Goldcamps hindeuten. Bisher lag gemeldete Bohrung auf Rhosgobel über der Schwelle von 100 Gramm-Metern Gold.

Die neuesten Untersuchungsergebnisse bestätigen eine erhebliche Mineralisierung von der Oberfläche bis in die Tiefe. Bohrloch DDRCRG-25-007 durchteufte 162,0 Meter mit einem Gehalt von 1,02 g/t Gold, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 71,0 Metern mit 1,57 g/t und 18,0 Metern mit 2,31 g/t. Ein zweites Bohrloch, DDRCRG-25-008, ergab 168,0 Meter mit 1,00 g/t Gold, einschließlich 12,0 Meter mit 2,37 g/t Gold aus einer Tiefe von 28,0 Metern.

Sitka Gold erweitert Goldentdeckung im Yukon mit starken Bohrergebnissen!

