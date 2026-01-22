Wolfram als Kicker: Sitka Gold - 150 Meter mit 1,49 g/t Gold - Rhosgobel-Entdeckung wächst weiter

Anzeige / Werbung
Sitka Gold (TSX-V: SIG; Frankfurt: 1RF; WKN: A2JG70) meldet finale 2025-Bohrergebnisse aus der Rhosgobel-Entdeckung im Yukon - inklusive langer, oberflächennaher Goldintervalle und zusätzlicher WO3-Analysen.
Sitka Gold Corp. (TSX-V: SIG; WKN: A2JG70) hat die finalen Analyseergebnisse aus dem 2025er-Diamantbohrprogramm auf der Rhosgobel-Entdeckung vorgelegt und damit nach eigenen Angaben die bekannte Goldmineralisierung noch einmal ausgedehnt. Rhosgobel liegt innerhalb des zu 100% kontrollierten, ganzjährig per Straße erreichbaren RC Gold-Projekts im Tombstone Gold Belt des kanadischen Yukon. Die jüngsten Resultate untermauern aus Sicht des Unternehmens, dass der in 2025 erbohrte Abschnitt über die gesamte bislang getestete Streichlänge mineralisiert ist - und weiterhin in alle Richtungen offen bleibt!
Neben Gold rückt Sitka Gold auch Wolfram als mögliches Nebenprodukt in den Vordergrund. Zusätzliche WO3-Ergebnisse aus einem ausgewählten Bohrloch sowie ein erweitertes Analyseprogramm sollen die Wolframverteilung innerhalb der Rhosgobel-Intrusion besser definieren. Damit verbindet das Unternehmen die Veröffentlichung der Bohrergebnisse mit einem Ausblick auf die nächste Arbeitsphase: Bereits im kommenden Monat soll ein vollständig finanziertes, umfangreiches Diamantbohrprogramm anlaufen.
Sitka Gold erweitert Rhosgobel: lange Goldabschnitte nahe der Oberfläche
Im Mittelpunkt der heutigen Meldung stehen zwei lange, vergleichsweise oberflächennahe Goldintervalle. Das Bohrloch DDRCRG-25-033 durchschnitt demnach 150,3 Meter mit 1,49 g/t Gold ab 15,8 Metern Bohrtiefe! Innerhalb dieses Abschnitts weist Sitka Gold mehrere höhergradige Teilintervalle aus, darunter 1,7 Meter mit 26,70 g/t Gold sowie weitere Spitzenwerte in kurzen Abschnitten. Ebenfalls bedeutend: DDRCRG-25-029 lieferte 99,1 Meter mit 1,33 g/t Gold ab 19,8 Metern, inklusive mehrerer Teilintervalle mit erhöhten Gehalten, unter anderem 2,1 Meter mit 8,44 g/t Gold.
Solche breiten Mineralisierungsabschnitte sind vor allem deshalb relevant, weil sie Hinweise auf die Kontinuität eines mineralisierten Systems geben können - insbesondere dann, wenn sie in mehreren Bohrungen wiederholt auftreten. Sitka Gold betont in diesem Zusammenhang, dass alle bislang auf Rhosgobel niedergebrachten Bohrlöcher eine reduzierte intrusion-related Goldmineralisierung (RIRG) durchschnitten hätten. Die Mineralisierung sei dabei an verschiedene Quarz- und Quarz-Turmalin-Gänge sowie Brekzien gebunden, die die quarzmonzonitische Intrusion durchschneiden.
