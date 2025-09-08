© Foto: Fabian Strauch - dpaRWE sichert sich 3,2 Milliarden Euro von Apollo für den Ausbau seiner Amprion-Beteiligung und stärkt den Fokus auf Strom, Erneuerbare und Energiehandel.Der Energiekonzern RWE hat mit dem US-Investor Apollo Global Management eine Vereinbarung über eine Finanzierung von 3,2 Milliarden Euro getroffen. Das Geld fließt in den Ausbau der deutschen Stromnetze über RWEs Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Joint Venture für Wachstum Beide Partner gründen ein Joint Venture, das die Beteiligung von RWE an Amprion übernimmt. Apollo bringt seine Investition sofort ein. RWE wird im Anschluss über das Joint Venture erneut Kapital in Amprion investieren, um den geplanten Netzausbau zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
