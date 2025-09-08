Am deutschen Aktienmarkt ist es nach zwei schwachen Wochen wieder bergauf gegangen. Der DAX schloss am Montag 0,89 Prozent fester mit 23.807 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex an seinen Stabilisierungsversuch vor dem schwachen Freitag an, blieb aber in der jüngsten Handelsspanne. Für den MDAX ging es letztlich sogar um 1,48 Prozent auf 30.455 Punkte hoch.Die Kurse trotzten damit der politischen Krise in Frankreich, wo noch an diesem Montag der Sturz der Regierung droht. Premierminister François ...Den vollständigen Artikel lesen ...
