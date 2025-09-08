München (ots) -Zwei Tage vor dem EM-Viertelfinale Deutschland gegen Slowenien (ab 19.15 Uhr live und kostenlos) verkündet der DBB eine veränderte Rollenverteilung bei den Trainern: der noch nicht wieder gänzlich genesene Bundestrainer Alex Mumbru gibt seine Funktion als Headcoach für die restlichen EM-Spiele an den bisherigen Interimstrainer Alan Ibrahimagic definitiv ab."Ich bleibe der Head Coach, aber ich fühle mich im Moment nicht zu 100 Prozent gesundheitlich fit. Ich werde weiterhin dabei sein und mit allen sprechen können, aber Alan ist derjenige, der vorne steht und die Ansprachen hält. Wir brauchen seine Energie, die ich im Moment noch nicht voll geben kann", erklärt Mumbru. Als Reaktion auf Veröffentlichungen, wonach der Spanier "zurücktrete und von der EuroBasket abreise", wählte die Mannschaft die offensive, öffentliche Ansprache. "Das hat das Team verärgert. Wir sind eine Familie: Wenn einer angegriffen wird, dann stellen sich alle dagegen", sagt Mumbru. Maodo Lo erklärte als Wortführer: "Man muss anerkennen, was für eine wahnsinnige Leistung es ist, dass er trotz seiner gesundheitlichen Situation hier ist und uns weiterhin unterstützt. Wir Spieler wollen das aus Solidarität ausdrücken."Alan Ibrahimagic über seine neue alte Funktion: "Leicht ist die Situation für alle nicht. Da hätte ich gerne drauf verzichtet, aber ich werde es natürlich annehmen. Voller Fokus auf die nächsten Spiele."Gute Nachrichten vom Center Johannes Thiemann, der beim Achtelfinal-Sieg gegen Portugal eine Verletzung erlitt: "Es ist schmerzhaft, aber nichts Ernsthaftes. Es wird noch ein bisschen zwicken, aber da kann man sich für das Turnier durchbeißen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zum EM-Update aus dem deutschen Team - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Am Dienstag, ab 15.30 Uhr live, starten die EM-Viertelfinals mit Türkei gegen Polen, ab 19.30 Uhr folgt Litauen gegen Griechenland. Am Mittwoch trifft Finnland ab 15.30 Uhr zunächst auf Georgien. Ab 19.15 Uhr gibt's das große Highlight zwischen Deutschland und Slowenien mit 45 Minuten ausführlicher Vorberichterstattung - live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV."Team ist immer an erster Stelle" Ibrahimagic übernimmt, Mumbru ist "überall dabei"Bundestrainer Alex Mumbru, der die gesamte Vorrunde wegen einer akuten Erkrankung nicht zur Verfügung stehen konnte: "Ich bleibe der Head Coach, aber ich fühle mich im Moment nicht zu 100 Prozent gesundheitlich fit. Hier geht es um das Team und wir vertrauen auf das gesamte Trainerteam. Ich werde weiterhin dabei sein und mit allen sprechen können, aber Alan ist derjenige, der vorne steht und die Ansprachen hält. Wir brauchen seine Energie, die ich im Moment noch nicht voll geben kann."... über den Entscheidungsprozess: "Es ging nur darum, was ich gefühlt habe. Das Wichtigste ist das Team. Wir sind eine Familie und das Team ist immer an erster Stelle. Jetzt brauchen wir Alan, der mit den Schiedsrichtern spricht und sich um alles kümmert. Wir sind bereit dafür, es ist kein Problem. Ich sitze daneben und bin überall dabei."... was ihm die Geschlossenheit der Mannschaft gegen Fehlmeldungen, die öffentlich kolportierten wurden: "Das ist großartig. Wir haben einige Dinge gelesen, die nicht wahr sind. Es hieß, dass ich zurücktrete und von der EuroBasket abreise. Das stimmt aber nicht. Das hat das Team verärgert. Wir sind eine Familie: Wenn einer angegriffen wird, dann stellen sich alle dagegen. Ich bin weiter der Head Coach, aber Alan ist derjenige, der an der Seitenlinie steht und coacht. Mehr ist es nicht."... über das Coaching von Alan Ibrahimagic in der Gruppenphase: "Alan hat das gut gemacht. Aber auch da haben wir die Spiele schon gemeinsam vorbereitet. Das gesamte Trainerteam hat gute Arbeit geleistet und die Spiele vorbereitet. Am Ende kommt es auf die Spieler an, wir machen genauso weiter." Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/DRJjKpebedfYXnYDBB-Trainer Alan Ibrahimagic über die Entscheidung, dass er die restlichen EM-Spiele wieder als Head Coach bestreitet: "Alex hat mir mitgeteilt, dass er merkt, dass er nicht 100 Prozent geben kann, das aber notwendig ist, um das Turnier erfolgreich zu spielen. Er hat gesagt, dass er die Mannschaft immer an erster Stelle setzt und es deswegen gerne so handhaben würde. Natürlich waren die Mannschaft und ich betroffen, aber auf der anderen Seite wissen alle, wie sehr er kämpft und dass es keine einfache Situation ist, weder gesundheitlich noch vor allem mental. Wir haben es akzeptiert. (...) Leicht ist die Situation für alle nicht. Da hätte ich gerne drauf verzichtet, aber ich werde es natürlich annehmen. Voller Fokus auf die nächsten Spiele."... über das Zeichen der Mannschaft, sich beim Medientermin geschlossen hinter ihn zu stellen: "Das ist eine Bestätigung, wie gut diese Truppe sowohl spielerisch als auch menschlich zusammen steht und ihre Unterstützung für den Trainer signalisiert. Es war sehr gut. Aber wir hätten auch nichts anderes erwartet, weil die Gruppe so homogen ist, dass es unheimlich viel Spaß macht und es einen mit Stolz erfüllt, ein Teil davon zu sein." Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/KT5kC8bs9AsPx5F"Aus Solidarität" mit dem Head Coach: Lo spricht im Namen der Mannschaft die Unterstützung für Mumbru ausDie Mannschaft stellt sich geschlossen der Presse, DBB-Guard Maodo Lo übernimmt das Wort: "Wir wollen als Spieler nur sagen: Er ist hier und steckt gesundheitlich in einer schwierigen Situation. Nichtsdestotrotz ist er für uns da als Mannschaft. Er gibt weiterhin die Impulse. Wie das dargestellt wird, als würde er als Head Coach wegtreten, das entspricht nicht zu 100 Prozent der Wahrheit. Wir sind da, um unsere Unterstützung für Alex Mumbrú auszusprechen und zu sagen, dass er weiterhin für uns hier ist, nur durch seine gesundheitliche Situation am Seitenrand nicht alles machen kann. Dafür ist Alan da und Alan macht das wahnsinnig gut. Wie es dargestellt wurde, dass er (Mumbrú) seine Position als Trainer nicht mehr ausführen kann, ist nicht zu 100 Prozent wahr. Er ist weiterhin da, wir spielen sein System, seine Philosophie, seine Idee. Man muss anerkennen, was für eine wahnsinnige Leistung es ist, dass er trotz seiner gesundheitlichen Situation hier ist und uns weiterhin unterstützt. Wir Spieler wollen das aus Solidarität ausdrücken. Das war eine Gemeinschaftsidee von uns als Mannschaft." Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/YrWjnTSSD9k6tSJ"Schmerzhaft, aber nichts Ernsthaftes" - Thiemann will sich mit Knieverletzung "durchbeißen"DBB-Center Johannes Thiemann über den Stand seiner Knieverletzung: "Es ist so weit so gut. Ich habe einen Schlag da reinbekommen, das ist natürlich schmerzhaft, aber es ist nichts Ernsthaftes, es ist nichts kaputt. Es wird noch ein bisschen zwicken, aber da kann man sich für das Turnier durchbeißen."... über den ersten komplett freien Turniertag gestern: "Das war sehr gut. Es ist anstrengend, wenn du so viele Spiele hast. Deswegen ist es auch immer gut, ein bisschen Abstand zu haben. Meine Frau und ich waren am Strand und haben ein bisschen entspannt."... über die etwas andere Rolle von Trainer Alex Mumbrú und dessen Rückkehr zur Mannschaft: "Es ist extrem wichtig. Alex ist ein sehr großer Teil, aber mehr will ich dazu nicht sagen." Der Link zum Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/LLGBtzHJHSaHKDXEuroBasket 2025 live bei MagentaSport und MagentaTVAlle Informationen zum Programm und Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv/sportDienstag, 09.09.2025Viertelfinale - liveAb 15.30 Uhr: Türkei - PolenBesetzung: Experte Per Günther, Moderation: Jan Lüdeke, Kommentar: Lukas Schönmüller, Co-Komm.: Marie Gülich, Fieldreporterin: Stefanie BlochwitzAb 19.30 Uhr: Litauen - GriechenlandBesetzung: Experte Per Günther, Moderation: Jan Lüdeke, Kommentar: Michael Körner, Co-Komm.: Alex Vogel, Fieldreporterin: Stefanie BlochwitzMittwoch, 10.09.2025Viertelfinale - liveAb 15.30 Uhr: Finnland - GeorgienBesetzung: Experte Per Günther, Moderation: Jan Lüdeke, Kommentar: Lukas Schönmüller, Co-Komm.: Marie Gülich, Fieldreporterin: Stefanie BlochwitzAb 19.15 Uhr: Deutschland - Slowenien (live und kostenlos)Besetzung: Experten Per Günther & Moritz Wagner, Moderation: Jan Lüdeke, Kommentar: Michael Körner, Co-Komm.: Alex Vogel, Fieldreporterin: Stefanie BlochwitzPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6113612