Mit diesem Hinweis hatten wir am 31. August die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps auf eine mögliche Trading-Chance hingewiesen: "Pumahat im Wochenverlauf nach Übernahmespekulationen rund 15 Prozent zugelegt, wir hoffen es kommt nicht dazu. Puma steckt in der Krise, aber das kann sich bald wieder ändern und dann hätte die Aktie auf lange Sicht Verdopplungs-Potenzial." Wir benennen konkrete Chancen im Vorfeld und liefern im Express-Service und in ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.