© Foto: © Volkswagen 2024Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Hauptversammlung 13:00 Uhr, Deutschland: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 16:00 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Hauptversammlung 17:00 Uhr, USA: Boeing (Auslieferungen 8/25) Deutschland: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA Frankreich: Kering, Hauptversammlung USA: Oracle, Q1-Zahlen
