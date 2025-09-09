Trotz teils massiver Kursverluste bleiben erneuerbare Energien ein Zukunftsthema. Der weltweite Ausbau von Wind-, Solar- und Wasserstoff-Infrastruktur wird durch geopolitische Krisen, Klimaziele und milliardenschwere Förderprogramme weiter vorangetrieben. Während viele Anleger zuletzt ausgestiegen sind, könnten sinkende Zinsen, steigende Energiepreise und politische Rückenwinde jetzt den Boden für einen Rebound bereiten. Wer antizyklisch denkt, sollte jetzt genau hinsehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
