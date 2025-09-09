© Foto: SOPA Images - Sipa USAAnglo American will Teck Resources übernehmen und damit zum globalen Kupferriesen aufsteigen. Kanada könnte den Deal jedoch blockieren. Dennoch steigt die Aktie von Teck nach Börsenschluss stark an. Die Hintergründe. In der globalen Minenindustrie bahnt sich ein Paukenschlag an: Der britische Rohstoffriese Anglo American steht Insidern zufolge kurz vor der milliardenschweren Übernahme des kanadischen Bergbaukonzerns Teck Resources. Eine Einigung könnte noch in dieser Woche verkündet werden und damit einen der größten Deals der Branche seit über zehn Jahren markieren. Zuerst hatte darüber Bloomberg berichtet. Die in London notierte Anglo American plant demnach, den Kauf überwiegend in …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE