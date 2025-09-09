DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Patentverfahren für quantenresistente

Integrated Cyber Solutions leitet Patentverfahren für quantenresistente KI-Implementierung und Datensicherheitstechnologie ein

Vancouver, British Columbia - 9. September 2025 - Integrated Cyber Solutions Inc. ("ICS" oder das "Unternehmen") (CSE: ICS) (OTCQB: IGCRF) (FRA: Y4G), ein Anbieter von KI-gestützten Cybersecurity- und Human-Layer-Defense-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Anwalt für geistiges Eigentum beauftragt hat, eine Patentanmeldung für neuartige Sicherheitsmethoden zu verfolgen, die sich auf ML/AI-Implementierungspipelines und Datensicherung konzentrieren, einschließlich quantenresistenter Fähigkeiten, die derzeit in der Branche nicht verfügbar sind.

Diese Initiative markiert einen strategischen Wendepunkt für ICS, da das Unternehmen diese Innovation als Kerntechnologie für seine Plattform positioniert, die die Grundlage für alle aktuellen und zukünftigen Cybersicherheitslösungen bildet. Indem ICS die sichere, konforme und quantenresistente KI-Implementierung in den Mittelpunkt seiner Technologie-Roadmap stellt, ermöglicht das Unternehmen einen einheitlichen, skalierbaren und widerstandsfähigen Ansatz zum Schutz von ML/AI-Modellen und den von ihnen genutzten sensiblen Unternehmensdaten.

"KI erweist sich als hochintelligent, aber der Einsatz in Unternehmen ist es nicht", sagt Alan Guibord, Chairman & Chief Executive Officer von ICS. "Unser Ansatz ändert diese Realität. Indem wir die sichere, quantenresistente KI-Bereitstellung zu unserer Kerntechnologie machen, schaffen wir eine Grundlage, die Skalierbarkeit, Compliance und Ausfallsicherheit für alle unsere Lösungen ermöglicht. Diese Patentinitiative ist sowohl ein technologischer Durchbruch als auch ein Neustart für ICS."

Ohne Details zu den Ansprüchen zu nennen, wird sich das Patent auf Methoden konzentrieren, die die größten Hindernisse angehen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, darunter:

• Sichere, regulierungskonforme globale Einsätze von ML/AI-Modellen zum Schutz sensibler Daten vor Verstößen und

Angriffen, einschließlich neuer Quantenbedrohungen • Techniken zur Datensicherung sorgen für sichere, verschlüsselte, skalierbare KI-Trainings- und Inferenzpipelines,

die alle wichtigen regulatorischen Anforderungen erfüllen, einschließlich GDPR, CCPA, CPRA, ASA, HIPAA und mehr. • Schützen Sie ML/AI-Pipelines, ohne die Sichtbarkeit des Modells zu beinträchtigen, inklusive Überwachung und Drift

Erkennung, um die Integrität des Modells und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. • Zero-Trust Protection für KI-Pipelines gegen Angriffe aus der Lieferkette • Revisionssichere Transparenz, die es regulierten Branchen ermöglicht, KI mit Vertrauen einzusetzen

"Unternehmen wollen die Leistung von KI-Lösungen ohne die zusätzliche Komplexität, die sich aus der Einhaltung von Vorschriften, der Sicherheit, der Skalierbarkeit und der Zukunftssicherheit gegenüber neu auftretenden Quantenrisiken ergibt", sagte Jeremy Samuelson, Berater von ICS und Mitglied des Cyber Future Advisory Board des Unternehmens. "Unsere ML/AI-Implementierungsarchitekturen gewährleisten die Sicherheit sensibler Daten und der Modelle, die sie nutzen, und ermöglichen gleichzeitig die sichere Orchestrierung von KI-Modellen in großem Maßstab und im Rahmen aller relevanten regulatorischen Anforderungen. Das ist es, was diese Technologie für die Zukunft von ICS so wichtig macht."

Durch die Formalisierung seiner Strategie zum Schutz des geistigen Eigentums stärkt ICS die Verteidigungsfähigkeit seiner Plattform und schafft einen Graben, der sowohl die Kundenakzeptanz als auch den Shareholder Value erhöht.

Über Integrated Cyber Solutions

Integrated Cyber Solutions ist ein KI-gestütztes Cybersicherheitsunternehmen, das sich auf den Schutz der menschlichen Ebene konzentriert und gleichzeitig neue Technologien entwickelt, die die Unternehmenssicherheit neu definieren. Das Unternehmen entwickelt ein verteidigungsfähiges Portfolio an geistigem Eigentum, einschließlich seiner bahnbrechenden quantenresistenten KI-Implementierungs- und Datensicherheitsarchitektur, die sensible Unternehmensdaten und maschinelle Lernmodelle vor den heutigen und den im Quantenzeitalter aufkommenden Bedrohungen schützen soll.

Die Plattformstrategie von ICS vereint sichere KI-Bereitstellung, Verhaltensintelligenz, Managed Detection and Response (MDR) und automatisierte Reaktion in einer skalierbaren Sicherheitsebene. Durch die Kombination von patentgestützter technologischer Innovation mit praktischen Cyberverteidigungsdiensten schafft ICS einen differenzierten Wassergraben, der die Kundenakzeptanz und den langfristigen Shareholder Value fördert.

