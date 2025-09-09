AbbVie, Atai Life Sciences und Neural Therapeutics: Deals im Milliarden-Markt für Psychedelika

Anzeige / Werbung

Der Markt für psychedelische Arzneimittel befindet sich in rasanter Entwicklung. Während große Pharmakonzerne Milliarden in die Erforschung neuer Depressionstherapien investieren, sichern sich kleinere Unternehmen über gezielte Beteiligungen stabile Einnahmequellen. Jüngste Transaktionen von AbbVie, Gilgamesh Pharmaceuticals, Neural Therapeutics und Hanf.com zeigen, wie breit die Strategien in diesem jungen, aber stark umkämpften Segment gefächert sind.

AbbVie stärkt sich mit Psychedelika

Der US-Pharmariese AbbVie (ISIN: US00287Y1091) hat sich jüngst für bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar die Rechte an einem experimentellen Antidepressivum von Gilgamesh Pharmaceuticals gesichert. Damit will der Konzern den Zugang zum wachstumsstarken Markt für psychedelische Therapien ausbauen.

Für AbbVie ist dies ein weiterer Baustein, um den Umsatzrückgang nach dem Patentablauf seines Blockbusters Humira abzufedern. In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen bereits rund 20 Milliarden US-Dollar in Übernahmen gesteckt, um neue Wachstumstreiber aufzubauen. Analysten von Citi und BMO Capital Markets werten den Deal als bedeutend, da große Pharmakonzerne bislang eher zögerlich in diesem Feld aktiv waren.

Wettbewerb verschärft sich

AbbVie ist allerdings nicht allein. Weitere börsennotierte Unternehmen positionieren sich ebenfalls:

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) brachte mit Spravato bereits das erste von der FDA zugelassene, ketaminbasierte Medikament gegen schwere Depressionen auf den Markt.

Compass Pathways (ISIN: US20451W1018), Atai Life Sciences (ISIN: NL0015000DX5), Cybin (ISIN: CA23256X4075) und MindMed (ISIN: CA60255C8850) entwickeln eigene Wirkstoffe, von denen einige bereits klinisch erprobt werden.

Laut Cantor-Fitzgerald bietet der Markt für psychedelische Therapien ein Potenzial von bis zu 50 Milliarden US-Dollar - eine Dimension, die das Anlegerinteresse deutlich verstärkt. Atai Life Sciences plant in diesem Kontext die Fusion mit Beckley Psytech im Rahmen eines aktienbasierten Zusammenschlusses, der vom Erfolg einer Phase-2b-Studie abhängt.

Neural Therapeutics: Wachstum über Umwege

Während Konzerne wie AbbVie Milliarden in die Wirkstoffentwicklung investieren, verfolgt Neural Therapeutics Inc. (ISIN: CA64134N2032) einen alternativen Ansatz. Das Unternehmen, spezialisiert auf ethnobotanische Forschung, hat kürzlich 30,75% an Hanf.com erworben - einer profitablen deutschen Einzelhandelskette für CBD-Produkte.

Hanf.com betreibt derzeit 15 Filialen sowie einen wachsenden Online-Shop. 2024 lag der Umsatz bei rund 4,9 Millionen Euro (7,5 Mio. CAD) mit einer operativen Marge von 13%. Für 2025 erwartet das Management ein Wachstum von 40%. Auch wenn der Deal auf den ersten Blick wenig mit Psychedelika zu tun hat, sieht Neural darin ein stabiles Fundament zur Finanzierung eigener meskalinbasierter Forschungsprojekte. Darüber hinaus könnte Hanf.com von möglichen regulatorischen Veränderungen im Cannabis- und Wellnessmarkt in Deutschland profitieren.

Fazit: Ein Markt in Bewegung

Die jüngsten Deals verdeutlichen die unterschiedlichen Strategien im Psychedelika-Sektor: AbbVie setzt mit milliardenschweren Akquisitionen auf klinisch validierte Wirkstoffkandidaten, während Neural Therapeutics über margenstarke CBD-Retail-Beteiligungen seine Forschung absichert.

Von Johnson & Johnson bis MindMed treiben börsennotierte Unternehmen die Entwicklung mit Nachdruck voran. Für Investoren bleibt die zentrale Frage, welche Player sich in einem potenziellen 50-Milliarden-Dollar-Markt durchsetzen werden.

