NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee und ihre Kollegen setzen im Rahmen der am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Sie gehen davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0000072618
