Mitteilung der CHAPTERS Group AG:

Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

Die CHAPTERS Group AG, das Zuhause für "mission-critical" digitale Lösungen, hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben.

H1/2025 Highlights:

Umsätze: Der pro-forma Umsatzi für das erste Halbjahr 2025 belief sich auf ca. €85 Mio., ein Anstieg um ca. 51% gegenüber €56 Mio. im ersten Halbjahr 2024ii.

EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf Pro-forma-Basisi betrug ca. €19 Mio., ein Anstieg um ca. 41% gegenüber €13 Mio. im ersten Halbjahr 2024ii.

Aktualisierter Ausblick: CHAPTERS erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein adjustiertes operativen EBITDA im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

***

Jan Mohr, CEO:

"CHAPTERS verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 51 % und ein adjustiertes operatives EBITDA von 41 %, wobei das Wachstum im Public Sector und Financial Technologies besonders ausgeprägt war. Darüber hinaus freuen wir uns, mehrere hervorragende Unternehmen aus allen drei Segmenten in unserer Gruppe willkommen zu heißen.

Wir sehen die ersten greifbaren Ergebnisse unserer Managementstrategie, Manuscript Method, in der Praxis. Die operative Leistung in unseren Geschäftsbereichen Public Sector und Enterprise VMS hat sich deutlich verbessert. Wir freuen uns über die Vorteile für unsere Kunden und über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...