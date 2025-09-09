© Foto: Patrick Pleul/dpaElon Musk könnte 1 Billion US-Dollar kassieren - vorausgesetzt, Tesla erreicht einen Börsenwert, der größer wäre als Microsoft, Meta und Alphabet zusammen. Tesla will CEO Elon Musk mit einem beispiellosen Vergütungspaket von bis zu 1 Billion US-Dollar langfristig binden. Die Aktionäre stimmen am 6. November darüber ab. Voraussetzung für die volle Auszahlung: Teslas Marktwert muss innerhalb von zehn Jahren mindestens 8,5 Billionen US-Dollar erreichen - mehr als Microsoft, Meta und Alphabet zusammen. Der Vorstand nennt das Paket "ein superambitioniertes Anreizpaket für einen bahnbrechenden, ehrgeizigen und einzigartigen CEO". Kern der Struktur: zwölf leistungsabhängige Tranchen, gekoppelt an …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE