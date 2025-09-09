Am Montagabend machten erste Gerüchte die Runde. Anglo American soll Interesse an dem kanadischen Rohstoffriesen Reck Resources haben. Heute Morgen dann die Gewissheit: Die beiden Rohstoffkonzerne schließen sich zusammen. Am neu geschaffenen Unternehmen "Anglo Teck" wird der in London notierte Bergbaukonzern Anglo American rund 62,4 Prozent halten, während der kanadische Konzern Teck 37,6 Prozent besitzen wird.Der Hauptsitz der neuen Firma soll in Kanada sein. Die Erstnotiz der Aktie jedoch in London ...Den vollständigen Artikel lesen ...
