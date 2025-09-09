Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE Unternehmen: Uzin Utz SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.09.2025 Kursziel: 86,00 EUR (zuvor: 74,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

HIT-Feedack: Neue Wachstumsphase voraus



Uzin Utz' Vorstand Christian Richter hat das Unternehmen jüngst bei den 14. Hamburger Investorentagen präsentiert. Auf Basis der Eindrücke des HIT heben wir vor allem unsere mittel- und langfristigen Wachstumsprognosen an.



PASSION 2025-Ziele weitgehend erfüllt: Im Hinblick auf die mit diesem Geschäftsjahr endende bisherige Mittelfriststrategie PASSION 2025 zeigte sich der Vorstand mit dem Erreichten zufrieden. Diese sah klar definierte Zielsetzungen in folgenden vier Bereichen vor: Products & Services (5% zusätzlicher Umsatz durch neue Produkte), People (90% Weiterempfehlungsrate), Planet (25% Reduktion klimaschädlicher Scope 1- und Scope 2-Emissionen vs. 2019) und Profit (>550 Mio. EUR Umsatz; >8% EBIT-Marge). Bei der diesjährigen Mitarbeiterumfrage gaben immerhin 88% der Beschäftigten an, dass sie Uzin Utz als Arbeitgeber weiterempfehlen würden (Vj.: 85%). Somit wird lediglich das Umsatzziel von >550 Mio. EUR in diesem Jahr noch deutlich nicht erreicht werden, was der seit 2022 veränderten Marktlage geschuldet ist. Nichtsdestotrotz konnte Uzin Utz in H1/25 auf den Wachstumspfad zurückkehren und den Umsatz, wie der CFO betonte, fast ausschließlich volumengetrieben um rund 4% yoy steigern. Auch sollte mit Blick auf die operative Marge die PASSION-Zielsetzung von >8% (H1: 8,1%) erfüllt werden.



Infrastrukturprogramm als Wachstums-Katalysator: Dass das Unternehmen trotz der Krise im Bausektor und eines hohen Umsatz-Exposures in Deutschland (2024: ca. 35%) über die Krisenjahre hinweg eine letztlich positive Topline-Entwicklung aufweisen kann (CAGR 2021-2025e: 3,3%), führen wir insbesondere auf einen vorteilhaften Kundenmix zurück. So kommen die vielfältigen Boden- und Systemprodukte von Uzin Utz laut Vorstand mit ca. 75% Umsatzanteil vornehmlich in den Sektoren Commercial und Public sowie der Renovierung zum Einsatz, während der Residential-Neubau mit lediglich rund 25% eine untergeordnete Rolle spielt. Damit sollte das Unternehmen ab 2026 neben einem generellen Aufschwung in der europäischen Baubranche auch vom 500-Mrd.- Euro-Infrastrukturfonds in Deutschland und der Sanierung öffentlicher Einrichtungen (Schulen, Krankenhäuser, Bundeswehr-Kasernen etc.) profitieren. Nicht zuletzt dürfte auch der Neubau von Wohngebäuden im kommenden Jahr eine spürbare Erholung erfahren, sodass der Vorstand trotz der Zollkonflikte optimistisch auf das Makro-Umfeld blickte. Die US-Zölle seien trotz der starken US-Produktion von Uzin Utz (85% des USUmsatzes wird lokal gefertigt) jedoch der Grund gewesen, weshalb das Management die diesjährige Guidance mit den H1-Zahlen nicht anhob.



[Grafik]



Neue Mittelfriststrategie angekündigt: Als Fokus der neuen Strategie 2030 benannte der Vorstand klar das Thema Wachstum, das über drei Dimensionen adressiert werden soll: (1) Stärkung der globalen Präsenz sowohl in neuen Märkten, in denen vermehrt Premium-Lösungen gefragt sind (z.B. Arabische Halbinsel, Indien, weitere aufstrebende asiatische Länder), als auch durch die Verbreiterung des Footprints in bestehenden Wachstumsmärkten (Ausbau des US-Geschäfts zum Vollsortimenter), (2) Innovationen durch Robotiklösungen für das Handwerk sowie (3) neue Applikationsfelder abseits des Bodens. Die neue Mittelfriststrategie soll im Januar 2026 vorgestellt und von einem Capital Markets Day bzw. Investoren-Call flankiert werden.



Bei allen strategischen Stoßrichtungen zieht der Vorstand explizit auch anorganisches Wachstum in Betracht, sodass die Long List potentieller Targets mit >50 Unternehmen (Short List: 15) sehr umfangreich ausfällt. Zur Finanzierung kämen sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalmaßnahmen in Frage. Wir nehmen modellseitig nach wie vor keine M&A-Maßnahmen vorweg, heben unsere Wachstumsprognosen für 2026 ff. auf Basis der überzeugenden Potenziale jedoch moderat an (CAGR 2025-2031e: 5,3%; zuvor: 4,3%). Darüber hinaus haben wir die bislang sehr konservative Margenerwartung im Terminal Value um 50 BP auf 8,0% erhöht.



Fazit: Unabhängig von Zukäufen steht Uzin Utz u.E. eine neue Wachstumsphase bevor, was mit der Anschlussstrategie für PASSION 2025 zum Ausdruck kommen sollte. Sofern die Auswirkungen der Zölle kurzfristig überschaubar bleiben, dürfte im Herbst zudem die diesjährige Guidance angehoben werden. Dass die verstärkte Kapitalmarktarbeit des Vorstands inzwischen Früchte trägt und Uzin Utz beim HIT zu den gefragtesten Unternehmen für Investorengespräche zählte, rundet die weiterhin sehr attraktive Equity Story ab. Wir bestätigen unser Anlagevotum 'Kaufen' mit einem neuen Kursziel von 86,00 EUR (zuvor: 74,00 EUR).







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



