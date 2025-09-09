Apple | Telekom | Meyer Burger - Depot freut sich über Kursexplosion von Nebius
|11:47
|AirPods Pro 3: Zwei Versionen - und nicht viel besserer Klang?
|11:42
|Huawei überholt Apple im Smartwatch-Markt
|11:42
|Apple to unveil next iPhone amid Trump trade war that could result in higher prices
|11:30
|Apple stock rating reiterated at Outperform by Evercore ISI after Google ruling
|11:10
|Apple's biggest announcement of the year is happening today. Here's what to expect
|11:50
|Deutsche Telekom adds Toggo app to MagentaTV
|11:10
|Deutsche Telekom-Aktie: Angst vor SpaceX - zu Recht?
|Nach dem gestrigen stärkeren Rücksetzer erholt sich die Deutsche Telekom wieder leicht, am Dienstag notiert sie aktuell bei 30,60 €. Ursache hierfür war eine Nachricht, dass sich SpaceX von T-Mobile...
|11:03
|MagentaTV integriert Toggo auf allen Geräten
|10:54
|Apple | Telekom | Meyer Burger - Depot freut sich über Kursexplosion von Nebius
|10:23
|KI-Smartphone der Telekom "T Phone 3" im Test
|11:37
|Börse wirft Solarhersteller raus: Meyer Burger steht offenbar unter Kontrolle des Gerichts: Der Solarhersteller ...
|10:54
|Apple | Telekom | Meyer Burger - Depot freut sich über Kursexplosion von Nebius
|Apple | Telekom | Meyer Burger - Depot freut sich über Kursexplosion von Nebiu
|08:50
|ASML wird Mistral AI Großaktionär, iPhone 17 erwartet und kein Happy End für Meyer Burger - BÖRSE TO GO
|Die Gerüchte haben sich bestätigt: ASML wird Großaktionär bei Mistral AI. Die Niederländer investieren 1,3 Mrd. Euro, was Mistral AI mit 11 Mrd. Euro bewertet. Ein neues iPhone 17 wird auf dem heutigen...
|08:43
|Meyer Burger muss die Börse verlassen
|07:58
|SIX Group hat entsprechendem Antrag zugestimmt: Meyer Burger ist wohl bald nicht mehr an der Schweizer Börse
|11:53
|KI-Vertrag der Superlative: Microsofts Milliarden-Deal mit Nebius - Aktie explodiert um über 50 Prozent
|© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-FotopresMicrosoft kämpft mit Kapazitätsengpässen bei Azure und setzt nun auf Nebius. Der Deal über 17,4 Milliarden US-Dollar lässt...
|11:31
|Nebius shares soar 49% in premarket trading on multi-billion AI infrastructure deal with Microsoft
|11:19
|Nebius Group: Aktienkurs steigt nach milliardenschwerer Vereinbarung mit Microsoft deutlich an
|11:18
|Nvidia supplier Nebius soars 48% on AI infrastructure deal with Microsoft
|11:10
|Nebius-Aktie +50%: Was ist denn da los?
|Die Kursrallye der Nebius-Aktie geht in die nächste Runde. Nachdem das Papier des KI-Cloud-Unternehmens bereits seit Jahresbeginn seinen Kurs mehr als verdoppelt hat, springt es am Dienstagmorgen um...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|APPLE INC
|201,40
|-0,42 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|30,580
|+0,43 %
|MEYER BURGER TECHNOLOGY AG
|0,900
|-100,00 %
|NEBIUS GROUP NV
|82,50
|+51,38 %