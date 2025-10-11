München (ots) -Beim "Klassentreffen der Europameister" im SAP Garden darf am Ende nur einer jubeln: Maodo Lo gewinnt mit Zalgiris Kaunas in der EuroLeague deutlich mit 98:70 beim FC Bayern. "Ich habe mich sehr gefreut, die Jungs zu sehen - vor allem so frisch nach der Meisterschaft", sagt Lo am MagentaSport-Mikrofon. Sein Team - als einziges in der EuroLeague noch ungeschlagen - erteilt den Münchnern im Spiel eine Lehrstunde. Bayerns Europameister Justus Hollatz wird hinterher deutlich: "Ganz einfach: Wir haben nicht verteidigt. Kaunas hat es gut gemacht, aber du kannst keine 98 Punkte zu Hause zulassen." Ganz anders ist die Laune bei Lo, der 10 Punkte beisteuert: Zalgiris ist mit der perfekten Ausbeute nach drei Spieltagen Spitzenreiter - Lo dazu: "Kontinuität hilft einer Mannschaft immer - vor allem, wenn man am Anfang einer EuroLeague-Saison steht. Wir haben einige Spieler, die letztes Jahr schon hier waren oder mehrere Jahre." Er selbst gewöhnt sich als Neuzugang gerade an die neue Umgebung, sagt scherzhaft: "Es ist eine niedliche Stadt, alles ein bisschen ruhiger. Ich werde ja auch älter und in der Hinsicht ist es gar nicht so verkehrt, abseits des Feldes ein bisschen runterzukommen."Am Donnerstag avancierte mit Daniel Theis ein anderer Europameister zum Matchwinner für die AS Monaco - 17 Punkte, darunter spektakuläre Dunks, und 10 Rebounds gegen Mailand. "Daniel hat alle unserer Rebounds geschnappt. Er war großartig. Er hat uns geholfen, gekämpft, Rebounds geholt und Lay-ups geliefert. Es war insgesamt eine sehr starke Leistung von ihm. Wir brauchen ihn im Team", adelt Teamkollege Elie Okobo den "bescheidenen" Theis.Auch EM-Held und Final-MVP Isaac Bonga spielt beim 93:87-Sieg von Partizan Belgrad gegen Anadolu Efes Istanbul eine tragende Rolle und steuert als zweitbester Scorer seiner Mannschaft 18 Punkte bei. Das Urteil des gegnerischen Trainers Igor Kokoskov ist vernichtend: "Das Team hat in der 1. Hälfte nicht existiert. Wir haben mit zu viel Respekt gespielt, sie haben uns überhaupt nicht gespürt. Es war ein Durchmarsch für sie. Ihr Training heute Morgen war leichter als die 1. Hälfte."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's am Dienstag mit dem 4. Spieltag, wenn der FC Bayern Emporio Armani Mailand empfängt - live ab 20.00 Uhr bei MagentaSport im Einzelspiel oder in der EuroLeague Konferenz.FC Bayern - Zalgiris Kaunas 70:98Zalgiris Kaunas mit dem deutschen Europameister Maodo Lo spielt sich ab Mitte des 1. Viertels in einen offensiven Rausch, führt zur Pause mit 45:33. Die Münchner arbeiten sich gegen Ende des 3. Viertels zwar etwas heran, doch im Schlussabschnitt folgt ein erheblicher Einbruch. Für Bayern ist es die 2. Pleite im 3. Spiel, Kaunas übernimmt hingegen die Tabellenführung.Die wohl entscheidende Phase des Spiels. Die Bayern verkürzen auf 11 Punkte, leisten sich zu Beginn des letzten Viertels aber 2 Ballverluste:Promi-Auflauf im SAP Garden: Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Trainer Svetislav Pesic schauen zu: www.clipro.tv/player?publishJobID=UEpnUlFrNS93Z0dOWXVzTmdmU21hMkFGLzNvN0hBZVRTZE1vQ3Zuekx1ST0=Andi Obst zaubert zu Beginn mal wieder, trifft von weit draußen für Drei: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZHJjTGFiMHRrSjJ1K21JVHBKU3VLcEdpTzVtREFNOGZmU01aZTJqREt4dz0=Maodo Lo steuert 10 Punkte und einen Assist zum Kaunas-Erfolg bei. Seine Highlights im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=QzdyNGEwamVXNVcxeVJNd3U1U09ocWF6VTd5SkFEZXhQaWd2V2FKYVlQUT0=Europameister und Zalgiris-Neuzugang Maodo Lo über ...... den makellosen Start in der EuroLeague: "Kontinuität hilft einer Mannschaft immer - vor allem, wenn man am Anfang einer EuroLeague-Saison steht. Wir haben einige Spieler, die letztes Jahr schon hier waren oder mehrere Jahre. Das ist immer ein gutes Fundament für eine Saison und vor allem am Anfang."... seine Eingewöhnung in Kaunas: "Es ist cool bisher. Es ist eine niedliche Stadt, alles ein bisschen ruhiger. Ich werde ja auch älter und in der Hinsicht ist es gar nicht so verkehrt, abseits des Feldes ein bisschen runterzukommen."... die Begegnung mit den Europameistern im Kader des FC Bayern: "Cool. Ich habe mich sehr gefreut, die Jungs zu sehen - vor allem so frisch nach der Meisterschaft. Es ist eine Einheit, die wir da kreiert haben. Das tut gut, sich gegenseitig zu sehen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=UjZINVVYZnB2WWo1ZXozMVM5S1UvWXFxUUh2eU1vQzhvVFNONktBZVRQVT0=Bayerns Europameister Justus Hollatz spricht die Fehler klar an: "Ganz einfach: Wir haben nicht verteidigt. Wir haben keine Stopps spielen können. Dadurch wird es schwierig. Kaunas hat es gut gemacht, aber du kannst keine 98 Punkte zu Hause zulassen. [...] Das größte Manko war die Defensive."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=aUpiZ1BXczJWdUVvbHFOeXRSOUZYREo0WFpwbGdjdG5SN2lVQTZGQ0lvTT0=Bayerns Coach Gordon Herbert schmallippig: "Das passiert, wenn man nicht als Team spielt. Wir haben zu sehr versucht, alleine zu spielen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=WTRYY2NrVUExc29EQnNXcENMTkdDcmdvM21zTzFJNDVMSmF5cWRCMWc4UT0=MagentaSport-Experte Alex Vogel ordnet die klare Niederlage ein: "Das ist ein Dämpfer, aber manchmal tut eine Klatsche auch gut und schärft die Sinne. Das tut natürlich weh. Man kann vieles aus der Partie herausziehen: Kaunas ist ein Stück weiter, hat die Form bestätigt, vorne und hinten auf einem anderen Level. Mehr Aggressivität, mehr Intensität - alles das, was die Bayern brauchen."Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=Ny9XdkZQaXZ5Z1NhQnBPaGNpaE01MVkrMVZaTC9Db1hyckRPSFM1ZmJTYz0=Obst macht Hoffnung: MagentaSport-Experte Alex Vogel schwärmt vor dem Spiel vom Selbstverständnis des Dreier-Scharfschützen und traut ihm - wie bei seinen 31 Punkten gegen Belgrad - einiges zu in dieser Saison: "Diese außergewöhnliche Fähigkeit bei Andi Obst lässt vermuten, dass wir das das ein oder andere Mal häufiger bei ihm sehen werden. Er ist in der Lage, wahnsinnig heiß von draußen zu werden, alles reinzuballern. Das ist auf so einem spektakulären Level, weshalb man ihm zutrauen kann, dass es in dieser Saison noch das ein oder andere Mal passiert."Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=NStFSlZreDlKeXRDZkczdTZnRWRpU3ZVMnRuT2Z2UUFaRlJFd3JndUJWQT0=Guter Donnerstag für deutsche EuropameisterPartizan Belgrad - Anadolu Efes Istanbul 93:87Partizan fährt den 2. EuroLeague-Sieg in Folge ein - dank eines glänzend aufgelegten deutschen EM-Helden Isaac Bonga, der mit 18 Punkten und 7 Rebounds zweitbester Scorer seines Teams ist. Istanbuls Nick Weiler-Babb, der vom FC Bayern an den Bosporus kam, sticht neben 9 Punkten vor allem mit 6 Rebounds und 5 Assists heraus.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TGZCNTNrR00wR213b0VpUlJHeU1CajhNVzNCM2w4YXFrSEdXTCtXcVFqbz0=Isaac Bonga ist mit 18 Punkten zweitbester Scorer von Partizan. Seine schönsten Körbe im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RSs0bDZzenI4L3RlTWpBREJhNEM1cU5PR0VxZFhZaG9yYlJ0MjMrUmozaz0=Der Deutsch-Amerikaner Dylan Osetkowski, der einst für Ulm in der BBL spielte, überzeugt bei Belgrad mit 10 Punkten. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SStUL1pHZ2Jndmhpbk11TDlmejR4NFNMNFhRNmJ6VHh5SEVVMEpnNTRZRT0=Belgrads gebürtiger Frankfurter Duane Washington steuert ein starkes Dribbling mit Korbleger und einen Dreier zum Heimsieg bei. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eVl0MkJ4bW84RHgycG1iNHU5RFo2REd1RCs1eVpSaWg4eXNpbUVwTGlLMD0=Diese Spielstärke vermissen die Bayern-Fans: Nick Weiler-Babb überzeugt im Istanbuler Spiel mit wichtigen Steals, eleganten Assists und einem Dreier. Link zu seinen besten Momenten: clipro.tv/player?publishJobID=RjFDTm52eWNUQll2Ny9kNlhIOUV0c1UrMTN6VlpmUm9sVzU0VHVQLzRqaz0=Igor Kokoskov, Trainer Anadolu Efes: "Wir haben nicht gespielt. Das Team hat in der 1. Hälfte nicht existiert. Wir haben mit zu viel Respekt gespielt, sie haben uns überhaupt nicht gespürt. Es war ein Durchmarsch für sie. Ihr Training heute Morgen war leichter als die 1. Hälfte."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OG5wZGFlMktTSHI5Skxha29HZHN2eDYySEJiUUF4RGdCNGVtZ2VJQUJNRT0=EA7 Emporio Armani Mailand - AS Monaco 79:82Theis läuft heiß - der Europameister führt Monaco als Spieler des Spiels mit 17 Punkten und 10 Rebounds zum hauchdünnen Auswärtssieg in Mailand! Zur Pause liegen die Monegassen mit 5 Punkten in Front. Die beiden letzten Viertel gehen zwar an die Italiener, dennoch retten die Gäste den Sieg über die Zeit. Für die AS Monaco steht in der EuroLeague nach 2 Siegen in Serie Platz 3 zu Buche.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=VkFlbDBxN2g1ZldGT2dvb1NWc0JhNHhtYklXeStmazhXcjdtVU1na1NGdz0=Der Spieler des Spiels: Daniel Theis reißt das Spiel mit 17 Punkten, darunter spektakuläre Dunks, und 10 Rebounds an sich. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SkgyREU1YWdDdzdFUXZ3TnFsZjdDZXoxNWdwdFBpZlNMaSt5YkJyZzRJdz0=Elie Okobo, Guard AS Monaco, über Daniel Theis: "Daniel hat alle unsere Rebounds geschnappt. Er war großartig. Er hat uns geholfen, gekämpft, Rebounds geholt und Lay-ups geliefert. Es war insgesamt eine sehr starke Leistung von ihm. Wir brauchen ihn im Team. Er selbst ist sehr bescheiden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NU9WTVdPNndnSWtUcDlZVGJ2LzZOa3dzWFYwT0FLbGE2OWNIcGJWTThPRT0=Real Madrid - ASVEL Villeurbanne 85:72Real feiert einen Start-Ziel-Sieg gegen Villeurbanne, bei dem auch der deutsche Nationalspieler David Krämer auf dem Punkte-Tableau landet. Der Ex-Bayern- und Braunschweig-Profi trifft dreimal per Dreier. In der Tabelle schieben sich die Madrilenen auf Platz 4 vor.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dUZ4WU53KzlPcTV5L1NGWit6d1ZMeXZqMHdWNDgzb3pKOHlDc0EvSUx3RT0=Wenn er liefert, dann so richtig: Reals David Krämer steuert 9 Punkte, allesamt Dreier, zum Heimsieg bei. Link zu seinen Körben: clipro.tv/player?publishJobID=dVJvSWVLK3V6WEdqclZOVjRMcS9lTmp5WnlzYnBrWGc1K0E0c2pPNkkwUT0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague - 4. SpieltagDienstag, 14.10.2025Ab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Dubai BasketballAb 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Zalgiris KaunasAb 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - FC BarcelonaAb 20.00 Uhr: EuroLeague Konferenz, FC Bayern München - EA7 Emporio Armani Mailand, Olympiakos Piräus - Anadolu EfesMittwoch, 15.10.2025Ab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - ASVEL VilleurbanneAb 20.15 Uhr: Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv, Virtus Bologna - AS MonacoAb 20.30 Uhr: Paris Basketball - Baskonia Vitoria-Gasteiz, Real Madrid - Partizan BelgradEuroCup - 3. SpieltagDienstag, 14.10.2025Ab 17.50 Uhr: Turk Telekom Ankara - Buducnost VOLI PodgoricaAb 18.20 Uhr: Cedevita Olympia Ljubljana - Aris Midea ThessalonikiAb 19.15 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Bahcesehir College IstanbulMittwoch, 15.10.2025Ab 17.50 Uhr: Lietkabelis Panevezys - ratiopharm ulmAb 18.20 Uhr: Panionios Athen - Cosea JL Bourg-en-BresseAb 18.50 Uhr: Besiktas Istanbul - NINERS Chemnitz, Slask Wroclaw - U-BT Cluj-NapocaAb 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - Neptunas KlaipedaAb 20.35 Uhr: BAXI Manresa - Hapoel Bank Yahav JerusalemDonnerstag, 16.10.2025Ab 20.20 Uhr: London Lions - Dolomiti Energie Trento