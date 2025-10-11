Die Aktie der Deutschen Telekom hat sich in den zurückliegenden Tagen wieder etwas von den jüngsten Tiefständen erholt. Auf Sicht von zwei Wochen zogen die Kurse um knapp +4% an und kratzen nun wieder an der 30,00-€-Marke. Gibt es positive Nachrichten, die den Kursanstieg begünstigen, und was können Anleger jetzt noch erwarten? Positive Analystenstimmen Neben dem anziehenden Gesamtmarkt haben vor allem auch zwei positive Analystenkommentare für Auftrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de