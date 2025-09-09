HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 4700 Pence belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal laufe in dieser Woche im Minensektor mit letzten Nachzüglern aus, schrieb Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der anhaltende Anstieg der Edelmetallpreise habe in den letzten Wochen aber für die größten Schlagzeilen gesorgt. Vor allem der Goldpreis schwinge sich auf immer neue Höhen./tih/bek



