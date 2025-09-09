Speech Processing Solutions, weltweit führender Anbieter professioneller Diktierlösungen unter der Marke Philips, kündigte heute die Einführung des Philips SpeechMike Ambient Wearable KI-Assistenten an. Dabei handelt es sich um ein professionelles Mikrofon der nächsten Generation, das mithilfe von Ambient-KI die Arbeitsweise im Gesundheitswesen verändern soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250909104458/de/

Kommunizieren, dokumentieren, versorgen: Das Philips SpeechMike Ambient

Das neue SpeechMike Ambient geht auf die wachsenden administrativen Belastungen, die Herausforderungen durch Sprachbarrieren und den extremen Zeitdruck ein, mit denen Ärztinnen, Ärzte und medizinisches Fachpersonal heute konfrontiert sind. Durch die Erfassung und Verarbeitung von Sprache in Echtzeit mit patentierter, KI-gestützter Technologie und in Kombination mit Softwareplattformen von Drittanbietern ermöglicht das Gerät automatische Transkription, die Erstellung klinischer Notizen, mehrsprachige Interpretation und virtuelle Assistentenfunktionen. Dadurch können Ärztinnen und Ärzte ihre Aufmerksamkeit stärker den Patienten widmen und weniger Zeit für administrative Aufgaben aufwenden, was die Qualität der Versorgung erhöht und das Risiko von Burnout verringert.

Das SpeechMike Ambient ist mit vier leistungsstarken Beamforming-Mikrofonen, patentierter KI-Sprechertrennungstechnologie und wählbaren Audiomodi für unterschiedliche Einsatzszenarien, wie zum Beispiel Einzelanwender in lauten Umgebungen oder Arzt-Patienten-Gespräche, ausgestattet. Das Gerät liefert selbst in dynamischen Krankenhausumgebungen eine klare Sprachqualität auf Studio-Niveau. Sein kompaktes, leichtes und tragbares Design sorgt für einen angenehmen Tragekomfort auch während langer Schichten, während die ganztägige Akkulaufzeit und hygienische Materialien speziell für den anspruchsvollen Einsatz im klinischen Umfeld entwickelt wurden.

Wichtige Funktionen:

Optimiert für Konversations-KI und Ambient-Scribe-Lösungen: Speziell entwickelt, um die Transkriptionsgenauigkeit zu verbessern und sich nahtlos in KI-gestützte sprachgesteuerte Plattformen zu integrieren

Speziell entwickelt, um die Transkriptionsgenauigkeit zu verbessern und sich nahtlos in KI-gestützte sprachgesteuerte Plattformen zu integrieren Höchste Sicherheitsstandards: Verschlüsselte Bluetooth-LE-Kommunikation mit Passkey-Pairing und Konformität mit internationalen Standards wie CE, FCC und RCM

Verschlüsselte Bluetooth-LE-Kommunikation mit Passkey-Pairing und Konformität mit internationalen Standards wie CE, FCC und RCM Entwicklerfreundliche Integration: Ein umfassendes Software Development Kit (SDK) und API-Zugriff ermöglichen eine schnelle Integration und Implementierung in klinische Softwaresysteme

Ein umfassendes Software Development Kit (SDK) und API-Zugriff ermöglichen eine schnelle Integration und Implementierung in klinische Softwaresysteme Volle Plug-and-Play-Funktionalität: Lässt sich mühelos mit vorhandener Philips SpeechMike-Hardware integrieren und bietet eine leistungsstarke All-in-One-Lösung.

Lässt sich mühelos mit vorhandener Philips SpeechMike-Hardware integrieren und bietet eine leistungsstarke All-in-One-Lösung. Flexible Tragemöglichkeiten für Mobilität und Freihandnutzung: Magnetclip, Nackenband für den mobilen Einsatz sowie eine Dockingstation für die stationäre Nutzung

"Das SpeechMike Ambient ist die neueste Generation der weltweit führenden Philips SpeechMike Produktfamilie. Es baut auf den Stärken des Philips SpeechMike auf und erweitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich, insbesondere für KI-basierte Ambient-Scribe-Lösungen", sagte Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions. "Indem wir den Komfort eines tragbaren Geräts mit leistungsstarker Ambient-KI kombinieren, ermöglichen wir medizinischen Fachkräften, weniger Zeit für Dokumentation aufzuwenden und mehr Zeit für die Patientenversorgung zu gewinnen."

Über Speech Processing Solutions (SPS):

Speech Processing Solutions (SPS), der weltweit führende Anbieter professioneller KI-gestützter Diktierlösungen, ist in mehr als 50 Ländern aktiv, mit über 4 Millionen Anwenderinnen und Anwendern und einem globalen Netzwerk von mehr als 1.000 Vertriebspartnern. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt marktführende Diktier- und Transkriptionslösungen, automatisierte Dokumentations-Workflows mit Spracherkennung sowie mehrfach ausgezeichnete Diktiergeräte unter der Marke Philips. Die Mission von SPS ist es, jedem Nutzer und jeder Nutzerin zu mehr Produktivität zu verhelfen, indem die Arbeit durch intelligente sprachbasierte Lösungen vereinfacht wird. Der Hauptsitz befindet sich in Wien, Österreich, mit Regionalbüros in Australien, Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250909104458/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Speech Processing Solutions

Alice Elt

Content PR Manager

E-Mail: alice.elt@speech.com

www.philips.com/dictation www.speechlive.com