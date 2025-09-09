Dividende aus Great Britain: Apple | Telekom | Meyer Burger - Depot freut sich über Kursexplosion von Nebius

Nebius Group katapultiert sich mit einem Milliarden-Deal ins Rampenlicht: Die Aktie schießt nach einem 17,4-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Microsoft um fast 50 Prozent nach oben. Wie sollten Anleger mit der Aktie umgehen?Meyer Burger steht endgültig vor dem Rückzug von der Schweizer Börse. Die SIX Group hat den Antrag des Solarmodulherstellers auf erneute Fristverlängerung zur Vorlage des Jahresabschlusses 2024 abgewiesen. Nach mehrfacher Aufforderung der Börsenaufsicht zieht das Gremium nun die Reißleine: Der Handel mit den Aktien ist gestoppt, die Dekotierung eingeleitet. Dem Unternehmen bleibt lediglich ein Zeitfenster von 20 Tagen, um Einspruch gegen den Entscheid einzulegen. Sollte dies …Den vollständigen Artikel lesen ...
