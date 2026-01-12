Bei der Deutschen Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) hatten wir den Einstieg am 04. November vorgeschlagen und zuletzt am 04. Januar im Express-Service getitelt: "Aktie vor dem Sprung: Bricht sie endlich den Widerstand?" Im Text hatten wir auf die unzufriedene Kursentwicklung hingewiesen, aber jetzt sieht es danach aus, also ob alles besser wird.Seit Donnerstag letzter Woche steht die Aktie unter "Strom" und konnte deutliche Kursgewinne verzeichnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
