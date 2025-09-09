Die Beteiligung umfasst einen Wachstumspfad von 320 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren. Mit dem Geld soll der Smart-Meter-Rollout in Deutschland vorangetrieben werden. Techem hat die Mehrheit an dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber Inexogy Smart Metering erworben. Mit der Vereinbarung sollen in den nächsten fünf Jahren 320 Millionen Euro in die Installation und den Betrieb intelligenter Messsysteme fließen, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Ziel sei es, mit den Daten von 1,5 Millionen Smart Metern das Energiesystem effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Ein wesentlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
