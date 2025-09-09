EQS-Ad-hoc: Rath AG / Schlagwort(e): Personalie
Insiderinformation am 9.9.2025: Veränderungen im Vorstand
Der Aufsichtsrat der RATH AG gibt bekannt, dass der Vorstandsvertrag von Herrn DI Ingo Gruber, derzeit COO, mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 ausläuft.
Herr DI Ingo Gruber war seit Oktober 2019 Mitglied des Vorstands und verantwortete über die letzten 6 Jahre hinweg den operativen Geschäftsbereich der Gesellschaft. Herr DI Ingo Gruber wird bis Ende des Jahres 2025 noch in seiner Funktion bleiben, der Aufsichtsrat dankt Herrn DI Ingo Gruber für seine langjährige, engagierte Tätigkeit und wünscht ihm für seinen bevorstehenden Ruhestand alles Gute.
In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde mit Beschluss vom 9. September 2025, Herr Dr. Christian Morawetz mit Wirkung zum 1. Jänner 2026 zum Vorstand für den Bereich Operations (COO) mit einer Vertragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2028 bestellt.
Mit Herrn Dr. Christian Morawetz tritt eine erfahrene Führungskraft die Nachfolge an. Er bringt umfangreiche Erfahrung im operativen Management mit und war zuletzt in leitender Funktion bei Knorr-Bremse GmbH tätig.
Ende der Insiderinformation
