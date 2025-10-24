EQS-Ad-hoc: Rath AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Rath AG: Gewinnwarnung am 24.10.2025



24.10.2025 / 15:55 CET/CEST

Rückgang des EBIT für das Geschäftsjahr 2025 erwartet

Wien, 24. Oktober 2025 - Der Vorstand der Rath AG teilt auf Basis einer aktuellen unternehmensinternen Prognose mit, dass für das Geschäftsjahr 2025 ein Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) gegenüber dem Vorjahr erwartet wird.

Ursächlich für die rückläufige Ergebnisentwicklung sind deutliche Umsatzrückgänge infolge einer weiterhin schwachen Marktnachfrage. Diese ist insbesondere auf Kundenauftragssistierungen sowie auf einen intensiveren Preiskampf zurückzuführen, wodurch mehrere Aufträge nicht gewonnen werden konnten.

Zur Ergebnisstabilisierung wurde zu Jahresbeginn ein umfassendes Kostensenkungs-programm initiiert, dessen positive Effekte sich überwiegend im zweiten Halbjahr 2025 in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen werden. Dennoch rechnet der Vorstand aufgrund der unerwarteten Umsatzrückgänge mit einem negativen EBIT in Höhe von rund EUR 2,0 Mio.

Kontakt für Rückfragen:

Andreas Pfneiszl

Speaker of Executive Board

Andreas.pfneiszl@rath-group.com