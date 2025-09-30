EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Rath AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen
Bemerkungen:
Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
30.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rath AG
|Walfischgasse 14
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.rath-group.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2205356 30.09.2025 CET/CEST
