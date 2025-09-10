© Foto: Hou Yu - picture alliance/dpa/MAXPPPGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Baloise, Halbjahreszahlen 08:30 Uhr, Deutschland: Stihl, Medientag, Waiblingen 10:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Hauptversammlung Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten 03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 8/25 03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 8/25 07:00 Uhr, …Den vollständigen Artikel lesen ...
