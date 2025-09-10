Bagsvaerd - Der Pharmakonzern Novo Nordisk setzt den Rotstift an. Weltweit würden 9.000 Jobs gestrichen, teilte das dänische Unternehmen am Mittwoch in Bagsvaerd mit. Das sind nach Unternehmensangaben 11,5 Prozent der Belegschaft. Mehr als die Hälfte der Stellen sollen im Heimatmarkt Dänemark wegfallen. Die Restrukturierungskosten beziffert Novo auf acht Milliarden dänische Kronen (1,07 Mrd Euro), einschliesslich Wertminderungen. Genauso viel verspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab