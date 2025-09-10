Der DAX wechselt zur Wochenmitte erneut die Richtung: Nach einem Rückgang am Dienstag wird der deutsche Leitindex zum Start in den Mittwochmorgen wieder positiver erwartet - der Broker IG taxiert ihn rund 0,5 Prozent höher bei 23.843 Zählern. Während der politische Umbruch in Frankreich bislang kaum Spuren am Markt hinterlässt, hat gestern vor allem die Automobilbranche für Unsicherheit gesorgt: Auf der IAA zeigten sich führende Manager deutscher Autobauer teils zurückhaltend mit Blick auf das laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
