DOW JONES--Sanofi hat in China die Zulassung für sein Diabetes-Medikament Tzield erhalten. Wie der französische Pharmakonzern mitteilte, hat die chinesische Arzneimittelbehörde NMPA (National Medical Products Administration) Tzield als erste krankheitsmodifizierende Therapie bei autoimmunem Typ-1-Diabetes (T1D) zugelassen. Bei erwachsenen Patienten soll Tzield bzw der Wirkstoff Teplizumab das Auftreten von T1D im Stadium 3 verzögern, bei jungen Patienten ab acht Jahren im Stadium 2.

Die Zulassung basiert auf den positiven Ergebnissen einer Phase-2-Studie, in der nachgewiesen wurde, dass Tzield den Beginn von T1D im Stadium 3 verzögern kann. Die Studie zeigte, dass eine einmal tägliche Gabe von Tzield über einen Zeitraum von 14 Tagen im Schnitt den Beginn von T1D im Stadium 3 um 48,4 Monate verzögerte - gegenüber 24,4 Monaten in der Placebogruppe.

September 10, 2025 03:10 ET (07:10 GMT)

