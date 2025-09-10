Die Aktie des britischen Energieproduzenten Shell gab in den vergangenen Handelstagen im Zuge einer eher mauen Ölpreisentwicklung wieder etwas nach. Geht es nach den Experten der Großbank JPMorgan oder der kanadischen Bank RBC, so bietet sich das aktuelle Kursniveau der Dividendenperle nun für einen Einstieg an.JPMorgan stuft etwa die Shell-Aktie weiterhin mit "Overweight" ein und bestätigt das Kursziel von 3.000 Pence (34,62 Euro). Analyst Matthew Lofting betont in seiner Studie, dass im europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
