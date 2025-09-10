Die HausVorteil AG hat auf ihrer Hauptversammlung wichtige Kapitalmaßnahmen beschlossen und damit die Weichen für den geplanten Börsengang im Oktober 2025 gestellt. Parallel kündigt das Unternehmen die Emission einer neuen Unternehmensanleihe an: Das HV GenerationsKapital 2025 soll Anlegern bereits ab September eine festverzinsliche Geldanlage mit erstrangiger Besicherung und Handelbarkeit bieten. Damit rückt die Gesellschaft aus dem Immobilien- und Kapitalmarktumfeld verstärkt in den Fokus von Investoren. Neuer Mann im Aufsichtsrat: Immobilienprofi Kai Enders Ein strategisch bedeutender Schritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin