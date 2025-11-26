Hausvorteil AG (ISIN: DE000A31C222) istheute am m:access "gestartet". Keiner dieser grossen, lauten Börsengänge,w ie bei Ottobock oder TKMS, sondern ein kleiner Player in einem Nischenmarkt. MicroCap, Hingucker? Kein KI-Hype, etwas "Solides". Mehr als nur eine Idee. Ein erprobtes Geschäftskonzept, beriet über die Börse und dem damit verbunden Zugang zum Kapitalmarkt einen einegschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen. Zumindest hinschauen sollte sich lohnen. Im Hinterkopf behalten - und beobachten.MicroCap mit allen Risiken und natürlich auch Chancen. SFC Energy Aktie abgestraft . Und Tiefstkurse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin