Freitag, 09.01.2026
Fundamental stark, Kurs zu niedrig - Chance beim Krebs-Impfstoff-Pionier!
WKN: A31C22 | ISIN: DE000A31C222 | Ticker-Symbol: KA1
Xetra
09.01.26 | 15:00
20,000 Euro
+0,50 % +0,100
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
09.01.2026 12:51 Uhr
PTA-Adhoc: HausVorteil AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen

DJ PTA-Adhoc: HausVorteil AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

HausVorteil AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen

Hamburg (pta000/09.01.2026/12:15 UTC+1)

Die HausVorteil AG gibt bekannt, dass die im Handelsregister am 12. Dezember 2025 eingetragene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen vollständig durchgeführt und abgeschlossen wurde.

Die außerordentliche Hauptversammlung der HausVorteil AG vom 28. August 2025 hatte beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 55.806,00 durch Ausgabe von 55.806 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien von EUR 1.950.368,00 auf EUR 2.006.174,00 zu erhöhen, sowie die entsprechende Änderung der Satzung in -- 5 Abs. 1 vorzunehmen.

Die im Rahmen dieser Kapitalerhöhung neu geschaffenen Aktien wurden inzwischen verbrieft und den anspruchsberechtigten Aktionären ordnungsgemäß zugeteilt und ausgegeben. Mit der Ausgabe der Aktien ist die Kapitalerhöhung wirksam umgesetzt und vollständig abgeschlossen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HausVorteil AG 
           Am Sandtorkai 71 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Ploschke 
Tel.:         +49 40 237 244 001 
E-Mail:        invest@hausvorteil.de 
Website:       www.hausvorteil.de 
ISIN(s):       DE000A31C222 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767957300084 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 06:15 ET (11:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
