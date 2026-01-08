DJ PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG hebt Deutschland als klar regulierte Alternative für Investoren im US-Einfamilienhaussegment hervor - HausVorteil ermöglicht Investoren aus den USA den Markteintritt ins deutsche Einfamilienhaussegment

Deutschland (pta000/08.01.2026/14:30 UTC+1)

Deutschland, 8. Januar 2026 - Vor dem Hintergrund der gestrigen Erklärung von Präsident Donald Trump, wonach er Schritte einleitet, um große institutionelle Investoren vom weiteren Erwerb von Einfamilienhäusern in den Vereinigten Staaten auszuschließen, und den US-Kongress auffordern will, diese Maßnahme gesetzlich zu verankern, informiert die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) Investoren mit bestehendem Engagement in US-amerikanischen Single-Family-Rental-Portfolios darüber, dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt eine widerstandsfähige, transparente und euro-denominierte Alternative bietet. Vor dem Hintergrund sich wandelnder politischer Signale in den USA bietet Deutschland ausgeprägte urbane Mietnachfrage, einen etablierten rechtliche Rahmen sowie professionelle Bewirtschaftungsstandards und einen Weg zur Diversifikation mit nachhaltigen Erträgen.

"Der deutsche Wohnimmobilienmarkt vereint eine konstante und aktuell steigende Mieternachfrage mit klaren Regeln, verlässlichen Prozessen und hochwertiger operativer Umsetzung", erklärt Dirk Hotopp, CEO der HausVorteil AG. "Für Investoren, die mit US-amerikanischen Single-Family-Rentals vertraut sind, bietet Deutschland Stabilität, starke Fundamentaldaten in den Metropolregionen sowie die Möglichkeit, Währungs- und Marktkonzentrationsrisiken auszugleichen. Die HausVorteil AG ist so aufgestellt, dass der Markteintritt einfach, regelkonform und performance-orientiert erfolgt."

Die größten deutschen Metropolregionen - darunter Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und Köln - weisen eine anhaltend hohe Mietnachfrage auf, getragen von starken Beschäftigungszentren und einem begrenzten innerstädtischen Wohnungsangebot. Das rechtliche und regulatorische Umfeld ist klar definiert und gut prognostizierbar, was langfristige Vermietung und stabile Cashflows begünstigt. Professionalisierte Asset-Management-Strukturen - von standardisierter Immobilienverwaltung über datenbasierte Instandhaltung bis hin zu transparenter Berichterstattung - ermöglichen institutionellen und professionellen Investoren eine effektive Steuerung von Risiko, Kosten und Performance. Zusammengenommen stellen diese Eigenschaften eine überzeugende Ergänzung oder Alternative zu US-amerikanischen Single-Family-Strategien dar, insbesondere für Investoren, die an einem anderen makroökonomischen Zyklus und an Euro-basierten Erträgen interessiert sind.

Die HausVorteil AG ermöglicht den Markteintritt über durchgängige Leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Objektakquisition über Underwriting, Due Diligence, Bewertung und Transaktionsumsetzung - im Einklang mit den deutschen regulatorischen Anforderungen und anerkannten Governance-Standards. Nach dem Erwerb übernimmt das Unternehmen die professionelle Bewirtschaftung der Immobilien, Kostenkontrolle sowie Performance-Optimierung, gestützt auf eine transparente Investorenberichterstattung. Portfoliostrategien werden individuell auf die Ziele der Investoren zugeschnitten und umfassen strukturierte Hochlaufpläne, regionale Diversifikation sowie konservative Beleihungsprofile.

Der initiale Kapitaleinsatz wird sich auf Wohnimmobilien in Deutschland konzentrieren, mit einem Fokus auf Equity-Release-Objekte mit planbarer Auslastung und klar definierten Wertsteigerungspotenzialen. Die Auswahl erfolgt auf Basis datengetriebener Kriterien und eines strengen, risikoadjustierten Underwriting-Prozesses.

Investoren, die eine Allokation in den deutschen Markt prüfen möchten, können mit der HausVorteil AG ein strukturiertes Marktbriefing sowie eine Vergleichsanalyse gegenüber US-amerikanischen Single-Family-Investments durchführen und anschließend eine Umsetzungsroadmap für Akquisition, Governance und operativen Betrieb erarbeiten. Das Unternehmen wird die weiteren politischen Entwicklungen in den USA neutral und faktenbasiert begleiten und Investoren zeitnah sowie transparent informieren.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG, gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen.

Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

