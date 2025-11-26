DJ PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG im m:access in München gelistet - Einer der führenden deutschen Equity-Release-Anbieter geht an die Börse

Deutschland, 26. November 2025 - Die HausVorteil AG, eines der führenden deutschen Unternehmen im Bereich der Immobilien-Rekapitalisierung, ist erfolgreich an die Börse gegangen. Seit heute werden erstmals Aktien der HausVorteil AG (ISIN: DE000A31C222, WKN: A31C22) im Open-Market-Segment m:access der Börse München gehandelt. Mit dem Börsengang setzt das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein in seiner Unternehmensentwicklung und stärkt seine Marktposition weiter.

Die HausVorteil AG wird von Infinitas Capital unterstützt, einem Schweizer Family Office mit umfangreicher Expertise im Bereich Immobilieninvestments.

Börsengang stärkt Wachstum und Marktposition Mit dem Börsengang setzt die HausVorteil AG auf die Erschließung von Wachstumspotenzialen, eine stärkere Marktpräsenz und nachhaltige Investorenbeziehungen. Die Notierung bietet nicht nur eine neue Liquiditätsoption für bestehende Aktionäre, sondern stärkt auch die Marktposition des Unternehmens auf dem deutschen Equity Release-Markt.

Zur Bedeutung dieses Meilensteins erklärt Sören Ploschke, CFO der HausVorteil AG: "Der heutige Börsengang ist ein sehr entscheidender Schritt, der uns neue Möglichkeiten für Wachstum in unseren drei Kernbereichen eröffnet - dem Ausbau unseres Immobilien-Portfolios, dem Bestandsmanagement und der Immobilienvermittlung. Mit dem Börsengang bieten wir nun einem breiteren Investorenkreis die Möglichkeit, an der dynamischen Entwicklung des deutschen Immobilienmarkts und unserem Markterfolg als vertikal integrierte Immobilienplattform teilzuhaben."

Auch Robin Lauber, Mitgründer von Infinitas Capital, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, den Börsengang der HausVorteil AG zu begleiten und auch künftig als Ankerinvestor aufzutreten. Die generationsübergreifende Erfahrung im Immobiliensektor bestärkt die Infinitas Capital in ihrem tiefen Vertrauen in dieses Segment, und HausVorteil sticht als überzeugende Plattform im deutschen Equity-Release-Markt hervor. Als Family Office haben wir die Flexibilität, die HausVorteil über das Listing hinaus zu begleiten - und tun dies mit großer Überzeugung. Wir sehen ein erhebliches Potenzial für weitere Wertsteigerungen, getragen von einem hochskalierbaren Geschäftsmodell und einem Managementteam, das mit großer Disziplin arbeitet. Das Listing wirkt zudem als wichtiger Katalysator für beschleunigtes Wachstum, eine breitere Marktdurchdringung und die Erweiterung des Produktangebots der HausVorteil."

Skalierung der Plattform seit 2021 Seit der Gründung im Jahr 2021 hat die HausVorteil AG ihre vertikal integrierte Immobilienplattform konsequent skaliert. Bis heute hat das Unternehmen:

• mehr als 280 Wohneinheiten in Deutschland über seine Equity-Release-Produkte angekauft • Immobilien im Wert von über 60 Mio. EUR über das Teilverkaufsmodell rekapitalisiert • 130 Mio. EUR Assets under Management (AUM) • über 15 Mio. EUR Transaktionsvolumen über den hauseigenen Vertrieb und B2B-Partner vermittelt

Diese Zahlen spiegeln die wachsende Marktakzeptanz der modularen Rekapitalisierungslösungen wider und zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, stabile, skalierbare und wiederkehrende Erträge zu generieren.

Ausblick Mit dem Börsengang setzt die HausVorteil AG jetzt auf die Erschließung von Wachstumspotenzialen, eine stärkere Marktpräsenz und nachhaltige Investorenbeziehungen. Das Unternehmen bleibt seiner Strategie treu, innovative Lösungen im Bereich der Immobilien-Rekapitalisierung anzubieten.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG, gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen.

Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München (m:access)

