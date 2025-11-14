DJ PTA-News: HausVorteil AG: Pre-IPO: Die HausVorteil AG präsentiert sich auf dem Deutschen Eigenkapitalforum

Deutschland, 14. November 2025 - Die HausVorteil AG (ISIN DE000A31C222 / WKN A31 C22), eines der führenden deutschen Unternehmen im Bereich der Kapitalfreisetzung aus Wohnimmobilien (Equity Release), wird sich am Dienstag, den 25. November 2025 um 18:00 Uhr im Raum "Frankfurt", im Rahmen des Deutschen Eigenkapitalforums in Frankfurt am Main dem Börsenpublikum präsentieren.

Zukunftsweisender Vortrag im Vorfeld des Börsenlistings Die Vorstände Dirk Hotopp (Vertrieb & Marketing) und Sören Ploschke (Finanzen & Recht) erläutern, wie die HausVorteil AG ihren skalierbaren Plattformansatz, das diversifizierte Produktportfolio und die effiziente B2B-orientierte Vertriebsstruktur nutzt, um nachhaltiges Wachstum zu realisieren.

Das bevorstehende Börsenlisting markiert einen wesentlichen Meilenstein auf dem Weg der HausVorteil AG zu einem noch breiter aufgestellten Kapitalmarktzugang. Investorinnen und Investoren erhalten auf dem Forum die Möglichkeit, das Management persönlich kennenzulernen und sich ein umfassendes Bild von der zukünftigen Wachstumsstrategie zu machen.

"Wir freuen uns sehr, unsere Vision, unsere Marktposition und die nächsten Wachstumsschritte im Rahmen des Eigenkapitalforums zu präsentieren. Der Austausch mit Investorinnen, Investoren und Branchenexperten ist für uns ein zentraler Bestandteil einer langfristigen Kapitalmarktstrategie," sagt Sören Ploschke, CFO der HausVorteil AG.

Bedeutung des Eigenkapitalforums Das Deutsche Eigenkapitalforum (EKF) zählt zu den bedeutendsten Kapitalmarktkonferenzen für wachstumsorientierte mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Ausgerichtet von der Deutsche Börse AG, bringt die Veranstaltung jährlich hunderte institutionelle Investoren, Analysten und börsennotierte wie auch Pre-IPO-Unternehmen zusammen.

Die diesjährige Konferenz findet vom 24.-26. November 2025 im Steigenberger Airport Hotel Frankfurt statt. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich weiterhin registrieren, um die Präsentation der HausVorteil AG live zu verfolgen und mit dem Management in den persönlichen Austausch zu treten. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der offiziellen Website des Eigenkapitalforums: www.eigenkapitalforum.com

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 1805192837 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG, gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen.

Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

