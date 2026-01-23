Anzeige
Freitag, 23.01.2026
Gold vor 5.000-USD-Marke: Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 63 Mio. USD Börsenwert?
WKN: A31C22 | ISIN: DE000A31C222 | Ticker-Symbol: KA1
Xetra
22.01.26 | 17:35
18,800 Euro
0,00 % 0,000
23.01.2026 11:15 Uhr
PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG zeichnet PremiumPartner im Rahmen des Börsenlistings 2025 aus

PremiumPartner Olaf Klawonn (r), VR-Immobilien Wildeshauser Geest, mit Sascha Behrens

Deutschland (pta000/23.01.2026/10:40 UTC+1)

Deutschland, 23. Januar 2026 - Im Rahmen ihres erfolgreichen Börsenlistings im November 2025 hat die HausVorteil AG (Ticker: KA1 | WKN: A31C22) ihre besten Vertriebspartner als PremiumPartner ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt herausragende Leistungen in der Beratung, im Vertrieb sowie in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und unterstreicht die zentrale Rolle des B2B-Partnernetzwerks für das Wachstum des Unternehmens.

Die HausVorteil AG hat sich als innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen rund um Equity Release Lösungen etabliert. Im Mittelpunkt der Produktpalette stehen intelligente Modelle zur Kapitalfreisetzung, Vermögensoptimierung und Altersvorsorge für Immobilienbesitzer, die maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal bildet dabei das Erbbaurecht, das sich zunehmend als attraktive Alternative zu klassischen Immobilienlösungen etabliert.

"Unsere PremiumPartner sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor - sowohl für unsere Kunden als auch für unsere eigene Unternehmensentwicklung", erklärt Dirk Hotopp, Vorstand Vertrieb & Marketing der HausVorteil AG. "Gerade im Zuge unseres Börsenlistings wollten wir ein starkes Zeichen der Anerkennung setzen und den Beitrag unserer leistungsstärksten Vertriebspartner sichtbar würdigen."

Das von der HausVorteil AG angebotene Erbbaurechtsmodell sowie die Teil- und Gesamtkauf-Modelle ermöglichen Immobilieneigentümern, den Wert ihres Grundstücks zu monetarisieren, ohne ihre Immobilie aufgeben zu müssen. Gleichzeitig bleiben sie in der Nutzung und sichern sich finanzielle Flexibilität - etwa für Altersvorsorge, Investitionen oder Vermögensnachfolge. Für Immobilienmakler stellt dieses Modell eine ideale Ergänzung ihres Leistungsportfolios dar, da es neue Lösungsansätze für Kunden eröffnet, die mit klassischen Verkaufs- oder Finanzierungsmodellen nicht optimal bedient werden können.

Mit der Auszeichnung der PremiumPartner bekräftigt die HausVorteil AG ihren Anspruch, nachhaltiges Wachstum, Qualität in der Beratung und langfristige Partnerschaften zu fördern - und gemeinsam mit ihrem Netzwerk neue Maßstäbe im Immobilien- und Finanzmarkt zu setzen.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil

Die HausVorteil AG, gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen.

Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HausVorteil AG 
           Am Sandtorkai 71 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Ploschke 
Tel.:         +49 40 237 244 001 
E-Mail:        invest@hausvorteil.de 
Website:       www.hausvorteil.de 
ISIN(s):       DE000A31C222 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1769161200392 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 04:40 ET (09:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
