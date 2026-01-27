Anzeige
Dienstag, 27.01.2026
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
WKN: A31C22 | ISIN: DE000A31C222 | Ticker-Symbol: KA1
Xetra
27.01.26 | 09:26
19,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
27.01.2026 09:57 Uhr
PTA-Adhoc: HausVorteil AG: HausVorteil erhält Erlaubnis nach §34c Gewerbeordnung (GewO)

DJ PTA-Adhoc: HausVorteil AG: HausVorteil erhält Erlaubnis nach §34c Gewerbeordnung (GewO)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

HausVorteil AG: HausVorteil erhält Erlaubnis nach --34c Gewerbeordnung (GewO)

Deutschland (pta000/27.01.2026/09:25 UTC+1) -

Deutschland, 27. Januar 2026 - Der Vorstand der HausVorteil AG gibt bekannt, dass der Gesellschaft mit dem am 26. Januar 2026 zugegangenen Bescheid des Bezirksamts Hamburg-Mitte vom 21. Januar 2026 die Erlaubnis gemäß -- 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 der Gewerbeordnung (GewO) erteilt wurde.

Mit der Erlaubnis ist die HausVorteil AG neben der Vermittlung und dem Nachweis von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte sowie Wohn- und Gewerberaum (Immobilienmakler) auch berechtigt, bundesweit Darlehensverträge im nicht erlaubnispflichtigen Bereich zu vermitteln sowie Tätigkeiten der Wohnimmobilienverwaltung und der Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums auszuüben.

Durch die Erteilung der Erlaubnis sind sämtliche regulatorischen Voraussetzungen erfüllt, um die bestehenden und geplanten Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft im Bereich Wohnimmobilien und Equity-Release-Modelle vollumfänglich, rechtssicher und skalierbar umzusetzen. Der Vorstand wertet die Genehmigung als wesentlichen Meilenstein für die weitere operative Entwicklung sowie für den Ausbau des Plattform- und Investmentgeschäfts der HausVorteil AG.

BaFin-Angaben zur Ad-hoc-Mitteilung

Mitteilungsart: Mitteilung / Übersetzung

Finanzinstrument: MIC: XMUN (Munchen) Handelssegment: Multilaterales Handelssystem (MTF) ISIN: DE000A31C222

Mitteilungsinhalt: Betreff: Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 MAR Schlagwort: Verwaltungs- und Gerichtsverfahren Entstehungszeitpunkt der Insiderinformation: 26.01.2026 15:00

Geschäfte mit nahestehenden Personen: Veröffentlichung von Geschäften mit nahestehenden Personen: Nein

Aufschub: Offenlegung von Insiderinformationen nach Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung: Nein

Offenlegung nach Abs. 8: Offenlegung von Insiderinformationen nach Artikel 17 Absatz 8 der Verordnung: Nein

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HausVorteil AG 
           Am Sandtorkai 71 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Ploschke 
Tel.:         +49 40 237 244 001 
E-Mail:        invest@hausvorteil.de 
Website:       www.hausvorteil.de 
ISIN(s):       DE000A31C222 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1769502300508 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 03:25 ET (08:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
