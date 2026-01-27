DJ PTA-Adhoc: HausVorteil AG: HausVorteil erhält Erlaubnis nach §34c Gewerbeordnung (GewO)

Deutschland, 27. Januar 2026 - Der Vorstand der HausVorteil AG gibt bekannt, dass der Gesellschaft mit dem am 26. Januar 2026 zugegangenen Bescheid des Bezirksamts Hamburg-Mitte vom 21. Januar 2026 die Erlaubnis gemäß -- 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 der Gewerbeordnung (GewO) erteilt wurde.

Mit der Erlaubnis ist die HausVorteil AG neben der Vermittlung und dem Nachweis von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte sowie Wohn- und Gewerberaum (Immobilienmakler) auch berechtigt, bundesweit Darlehensverträge im nicht erlaubnispflichtigen Bereich zu vermitteln sowie Tätigkeiten der Wohnimmobilienverwaltung und der Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums auszuüben.

Durch die Erteilung der Erlaubnis sind sämtliche regulatorischen Voraussetzungen erfüllt, um die bestehenden und geplanten Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft im Bereich Wohnimmobilien und Equity-Release-Modelle vollumfänglich, rechtssicher und skalierbar umzusetzen. Der Vorstand wertet die Genehmigung als wesentlichen Meilenstein für die weitere operative Entwicklung sowie für den Ausbau des Plattform- und Investmentgeschäfts der HausVorteil AG.

