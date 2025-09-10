ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 10. September 2025 / OMP und Evonik Oxeno und OM feiern einen wichtigen Meilenstein in ihrer digitalen Transformation: Die Planungsplattform "Unison PlanningTM" von OMP ist jetzt cloudbasiert an den zentralen Produktionsstandorten Marl und Antwerpen von Evonik Oxeno im Einsatz. Mit dem erfolgreichen Start dieses Projekts hebt Oxeno seine Planungsprozesse auf ein neues Niveau - hin zu einer erkenntnisorientierten und entscheidungszentrierten Planung.

https://cdn.nwe.io/files/x/e6/c2/5c57c7f35958168451a9cf6e9e23.jpg

Evonik Oxeno startet entscheidungszentrierte, modernisierte Planungsplattform in der Cloud

Dies ist kein Neuanfang, sondern der nächste Evolutionsschritt einer Plattform, die bereits seit April 2021 in Betrieb ist und echte Ergebnisse liefert. In den vergangenen vier Jahren hat Evonik Oxeno entscheidungszentrierte Planung (decision-centric planning) etabliert, täglich 30 bis 50 Szenarien berechnet und seit dem Start fast 10.000 Simulationen durchgeführt. Diese Szenarien ermöglichen es, zukünftige Möglichkeiten zu erkunden und fundierte, datengestützte Entscheidungen entlang der chemischen Wertschöpfungskette des Unternehmens zu treffen. Das Ergebnis ist eine Lieferkette, die auf Schwankungen bei Rohstoffen, Marktveränderungen oder logistische Risiken reagieren kann - und dabei Geschäftskontinuität sichert sowie Chancen nutzt.

Die neu eingeführte Version stellt eine bedeutende Weiterentwicklung dar, die auf vier Jahren praktischer Erfahrung basiert und vollständig neu konzipiert wurde. Sie bietet eine optimierte Cloud-Umgebung, ein speziell entwickeltes Framework für kontinuierliche Produktion und intelligentere, effizientere Workflows, die es Planern erleichtern und beschleunigen, komplexe Szenarien proaktiv zu optimieren, zu simulieren, zu vergleichen und umzusetzen. Während der grundlegende Ansatz gleich bleibt, senkt die neue Version die Hürden für fortschrittliche Planung. Sie beschleunigt den Weg zu Erkenntnissen und befähigt Planer, sich stärker auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren.

"Wir haben unsere Arbeitsweise nicht neu erfunden - wir haben sie einfach erleichtert", sagte Frank Beißmann, Geschäftsführer bei Evonik Oxeno. "Mit dieser neuen Version haben wir alles, was wir gelernt haben, in eine schnellere, intuitivere und noch leistungsfähigere Plattform überführt, die selbstbewusste, proaktive Entscheidungen unterstützt."

Die fortgesetzte Partnerschaft zwischen OMP und Evonik Oxeno unterstreicht das gemeinsame Engagement für Innovation und operative Exzellenz in der chemischen Industrie.

"Dieser zukunftsorientierte Ansatz von Oxeno ist ein Maßstab dafür, was entscheidungszentrierte Planung leisten kann", sagte Christian Wöllenstein, Senior Project Manager bei OMP. "Dieses Upgrade spiegelt unsere gemeinsame Vision kontinuierlicher Verbesserung wider - eine Vision, in der die Lieferkettenplanung tiefgreifend intelligent, zukunftssicher und geschäftsorientiert ist."

Für einen vertieften Einblick, wie Evonik Oxeno seine Planung transformiert hat - einschließlich organisatorischer Veränderungen, szenariobasierter Entscheidungsfindung und Nachhaltigkeitsvorteilen, die über das hier Behandelte hinausgehen - lesen Sie bitte den vollständigen Bericht.

Kontaktinformationen

Christian Wöllenstein

Senior Project Manager bei OMP

mailto:cwoellenstein@omp.com

Quelle: OMP

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80978Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80978&tr=1



