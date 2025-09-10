Wir sehen BASF als überzeugendes konträres Investment: Während die Upstream-Geschäfte weiterhin unter Überangebot, schwachen Spreads und Währungsbelastungen leiden, zeigen die Downstream-Segmente Widerstandskraft, mit Wachstumsimpulsen in Agricultural Solutions, Surface Technologies sowie Nutrition & Care. Kostenmaßnahmen, Energieverträge und Portfolioinitiativen des Managements stellen klare Selbsthilfemaßnahmen dar, während die Bewertungen nach einer langen Schwächephase der Branche bereits zurückgesetzt wurden und die Kostenstrukturen optimiert sind. Da sich der Chemiesektor nun im dritten Jahr des Abschwungs befindet, glauben wir, dass ein Großteil der Abwärtsrisiken bereits eingepreist ist. Historisch betrachtet erfolgt eine Neubewertung bei BASF, bevor sich die Fundamentaldaten sichtbar verbessern - was eine frühzeitige Positionierung besonders attraktiv macht, zumal wir eine schrittweise Erholung ab 2026-27 für sehr wahrscheinlich halten und zusätzliches Aufwärtspotenzial durch die IPO-Option bei Agricultural Solutions sehen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 52,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/basf-se





© 2025 AlsterResearch