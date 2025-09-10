Oracle | TSMC | SAP & Apple hat mit KI immer noch nichts am Hut
|11:54
|Oracle | TSMC | SAP & Apple hat mit KI immer noch nichts am Hut
Oracle | TSMC | SAP & Apple hat mit KI immer noch nichts am Hut
|11:54
|Apple kontert Google mit dünnstem iPhone und stärksten Pro-Modellen aller Zeiten
|11:51
|iPhone 17: So teuer sind die Apple-Handys in Deutschland
|11:51
|iPhone Air vorgestellt: Apple setzt auf ultradünnes Design statt KI-Revolution
|11:50
|Wie erwartet stellt Apple ein schlankeres iPhone vor, lässt damit aber auch den eigenen Aktienkurs dünner werden
|Am Dienstag enthüllte Apple das diesjährige Lineup für das iPhone und Überraschungen gab es dabei keine zu sehen. Das Unternehmen bestätigte im Kern die Informationen, die schon seit Monaten durch die...
|11:57
|Gewaltige Kursrallye: Oracle geht nach Zahlen durch die Decke
Oracle legte gestern (09. September) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. August 2025) des Fiskaljahres 2026 vor. Einmal mehr konnte das Unternehmen mit starken Zahlen...
|11:55
|SAP-Kurs surft im Kielwasser von Oracle
|11:54
|11:54
|Stock Market Today: Dow Futures Slip, S&P 500 Rises Ahead Of August PPI Data-Chewy, GameStop, Oracle In Focus
|11:44
|Milliardär-Liste: Oracle-Gründer Ellison holt zu Musk auf
|11:55
|SAP-Kurs surft im Kielwasser von Oracle
|11:54
|11:09
|SAP profitiert von Oracle-Quartalszahlen und kann gegenüber der US-Firma unter diesem Aspekt punkten
In einem schwachen allgemeinen Marktumfeld beweist die SAP-Aktie derzeit relative Stärke und verteuert sich am Mittwochvormittag deutlich. Verantwortlich hierfür waren die vom US-Konkurrenten veröffentlichten...
|10:54
|JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP nach Aussagen von Finanzvorstand Dominik Asam bei einer Unternehmenspräsentation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht...
|10:51
|Börse am Vormittag: SAP und Siemens Energy erhalten Rückenwind aus USA
|11:19
|Taiwan shares end higher as TSMC smashes closing records
|10:30
|TSMC: Stärkster Anstieg seit Wochen - was jetzt dahintersteckt!!!
|09:30
|Taiwan Semiconductor's August sales rise 34% as AI demand stays strong
|08:53
|TSMC Sales Surge 34% In August On AI Boom
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|APPLE INC
|199,46
|-0,37 %
|ORACLE CORPORATION
|268,50
|+30,02 %
|SAP SE
|234,05
|+1,63 %
|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR
|219,00
|+2,10 %