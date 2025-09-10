Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige Hotelmanagement- und Investitionsplattform mit Schwerpunkt auf dem Premium-Markt. Das Unternehmen betreibt Hotels unter den Marken Conrad, JW Marriott, Le Meridien, Sheraton und Autograph Collection als Franchisenehmer der Marriott Group und Hilton. MHP baut außerdem eine eigene Boutique-Hotelmarke namens MOOONS auf. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 22.09.2025 um 14.00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Dr. Jörg Frehse, CEO und mit Maximilian Michaelsen, Senior Director Corporate Finance der MHP Hotel AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-09-22-14-00/CDZ0-GR zur Verfügung gestellt.
