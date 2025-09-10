Anzeige
Mittwoch, 10.09.2025
CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
10.09.25 | 15:09
204,90 Euro
+0,02 % +0,05
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
RealtimeGeldBriefZeit
205,00205,0515:10
204,85205,0015:10
Firmen im Artikel
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED MICRO DEVICES INC139,06+6,15 %
ALPHABET INC CL A204,90+0,02 %
APPLE INC199,10-0,55 %
BROADCOM INC296,25+3,03 %
GAMESTOP CORPORATION21,615+7,24 %
KLARNA GROUP PLC--
META PLATFORMS INC653,90-0,03 %
NVIDIA CORPORATION150,46+3,03 %
ORACLE CORPORATION273,50+32,45 %
SAP SE230,85+0,24 %
SYNOPSYS INC377,65-26,71 %
TESLA INC299,35+1,01 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.